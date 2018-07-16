Бюджетный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате принять законопроект о повышении пенсионного возраста с 2019 года
Профильным по законопроекту является комитет Госдумы по труду и социальной политике. Планируется, что нижняя палата рассмотрит правительственный проект на заседании 19 июля.
Напомним, этим документов предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 16 июля 2018 | 11:37
Приятно, что народные избранники беспокоятся о своих избирателях даже в жаркие летние дни.
Ведь повышение пенсионного возраста пойдёт на пользу народонаселению и сделает его жизнь ещё более зажиточной.
fazer22 16 июля 2018 | 11:42
Гореть им в аду.
ukov 16 июля 2018 | 11:45
fazer22:
вы выбрали самый мягкий вариант.
yralez 16 июля 2018 | 11:43
Комитет по антисоциальной политике наиболее успешный среди врагов народа.
Враги народа это не кличка, они самые настоящие .
hrenvam 16 июля 2018 | 11:50
Россияне !
Сколько ещё нам терпеть эту мафию ?
andre_klimov 16 июля 2018 | 11:51
"Это — не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города!" (С)
hz6691 16 июля 2018 | 11:53
Действуют на опережение! Не дожидаясь вражеских санкций, вводят свои. "Обаме" крыть нечем.
dekadik 16 июля 2018 | 12:01
И главное эти гниды не боятся, они думают они там вечно будут восседать....они не знают разве что существуют темные переулки с полуразрушенными домами, с которых часто падают кирпичи.....а также часто попадаются психопаты с железными трубами в руках.