"Повестки дня встречи Владимира путина и Дональда Трампа, согласованной на бумаге нет"

Об этом агентству РИА «Новости» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Москва хочет предложить возобновление диалога по стратегической стабильности. Что касается обвинений США во вмешательстве в выборы, то Россия их отвергает, но готова к диалогу и по этому вопросу с закреплением взаимных обязательств. Источник также сказал, что планируется поднять тему Ирана и по этому вопросу имеются фундаментальные разногласия.