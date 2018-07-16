Повестки дня встречи Владимира путина и Дональда Трампа, согласованной на бумаге нет
Об этом агентству РИА «Новости» рассказал источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, Москва хочет предложить возобновление диалога по стратегической стабильности. Что касается обвинений США во вмешательстве в выборы, то Россия их отвергает, но готова к диалогу и по этому вопросу с закреплением взаимных обязательств. Источник также сказал, что планируется поднять тему Ирана и по этому вопросу имеются фундаментальные разногласия.
Комментарии7
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olegleon 16 июля 2018 | 11:34
неужели источник попросил написать фамилию с маленькой буквы?
gordy 16 июля 2018 | 11:47
"Повестки дня встречи Владимира путина и Дональда Трампа, согласованной на бумаге нет"
Будут играть в кошки-мышки: кто Том, а кто Джерри?
olegleon 16 июля 2018 | 11:50
gordy: ну Трамп уже определился
"We'll be talking about Syria," he said. "We'll be talking about other parts of the Middle East. I will be talking about nuclear proliferation."
liudmilaho 16 июля 2018 | 11:49
Фамилия Путина с маленькой буквы? Допрыгался вождь? .
putin2018 16 июля 2018 | 11:54
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vasya_von_smetankin 16 июля 2018 | 12:03
Интересно, кому ещё Кремль хочет пустить кровь, для "возобновление диалога по стратегической стабильности?"
mitja_76 16 июля 2018 | 12:03
ОБАМА (сдержанно):
Мы рады лидеру России,
Я вижу, вы в расцвете сил,
Вы нас о встрече попросили...
ПУТИН:
Кто, я просил? Я не просил.
ОБАМА:
Оставим это. Я не в теме.
Хватает всяких прочих дел,
Но вы поговорить хотели...
ПУТИН:
Не я хотел, а ты хотел!
ОБАМА:
Неважно. Редко говорим мы,
Тем паче так, наедине...
Ну что, о Сирии? О Крыме?
ПУТИН:
Про Крым неинтересно мне.
Крым наш, а Сирия далече.
Мне б только сесть с тобой за стол –
Ты попросил меня о встрече..
И я, как видишь, снизошел.
ОБАМА:
Я не просил, но суть не в этом.
Уж раз вы здесь и шанс такой...
Договоримся по ракетам,
По всяким бомбам...
ПУТИН:
Да на кой?!
Ракеты, бомбы, то, другое...
Бодягу всякую развел!
Мы все равно для вас изгои,
Ты все равно для нас козел.
Мы можем быть в любом развале
И на пороге нищеты –
Но важно то, что вы позвали –
И я приехал! Понял ты?
А Киселев – такого помнишь? –
Когда вдвоем покажут нас,
Он скажет: я пришел на помощь
И спас тебя. В который раз.
Дела в ажуре, деньги в сейфе,
Ни возмущенья, ни стыда...
Мне надо только сделать селфи,
Где я с тобой. Иди сюда.
(Начальственно приобнимает его.)
ОБАМА (в недоумении):
Различно все у наших родин.
Но не идти же на скандал...
ПУТИН (пряча айфон):
Ступай, Обама. Ты свободен.
Я снова всех переиграл!
/Дм. Быков, сен. 2015./
Теперь заменяем "Обаму" на "Трампа" и получаем то, что имеем на сегодняшний день.