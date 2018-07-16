Еще один европейский клуб заинтересовался покупкой российского полузащитника Александра Головина
«Монако» сделал ЦСКА предложение по трансферу игрока.
Александр Головин стал открытием чемпионата мира даже несмотря на то, что забил на нем всего один мяч. В услугах полузащитника теперь заинтересованы сразу несколько топ-клубов. Среди них лондонский «Челси», туринский «Ювентус» и «Монако». Монегаски включились в борьбу за российского полузащитника последними. По данным агентства «Р-Спорт», «Монако» сделал ЦСКА официальное предложение о покупке 22-летнего россиянина. Сумма, предложенная за игрока, не называется. Кстати, прямо сейчас сайт «Трансфермаркет», подсчитывающий стоимость футболистов, оценивает Головина в 18 миллионов евро. На прошлой неделе итальянское издание «Туттоспорт» сообщило, что сам полузащитник хочет продолжить карьеру вовсе не в «Монако», а в «Ювентусе». Ведь за этот клуб теперь будет играть Криштиану Роналду. По его информации, ЦСКА даже известил итальянский клуб, что Головин, при выборе между несколькими вариантами предпочтет именно «Старую Сеньору».
Контракт Головина с ЦСКА рассчитан до 2021-го года.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт