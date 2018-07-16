Z Архив новостей новости
5 4 6 122
11:08, 16 июля 2018

Миллионы кибератак на различные российские структуры зафиксированы во время чемпионата мира по футболу

Это не помешало его провести, — отметил Владимир Путин.

«В период чемпионата мира нейтрализовано почти 25 миллионов кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру России, так или иначе связанную с проведением чемпионата мира по футболу. Люди, приехавшие в нашу страну, чувствовали себя в безопасности. Могли спокойно и комфортно передвигаться между городами и по всей стране в целом, смотреть матчи любимых команд и на стадионах, и в фан-зонах. При этом законопослушные граждане, наши гости не сталкивались ни с излишними барьерами, ни с излишними ограничениями. Все процедуры, связанные с безопасностью, были надежны, но не создавали ненужных, излишних неудобств».

Владимир Путин добавил, что Россия может гордиться проведенным чемпионатом.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

danko1 16 июля 2018 | 11:13

Какой он скромняга.
Мог бы сказать, что миллиарды кибератак были совершены.
Всё равно никто не проверит.
Но как после разоблачения сотрудников его конторы прозвучало, перед самитом.

romashka__ 16 июля 2018 | 11:14

Стало ли от этого спокойно и комфортно для всей России?

tks 16 июля 2018 | 11:20

Интересно, а куда пропали "телефонные террористы"? Наверное, это они имелись ввиду?

donez 16 июля 2018 | 11:22



//Владимир Путин добавил, что Россия может гордиться проведенным чемпионатом. //

Это который уничтожил остатки футбола в стране и заставил поднять пенсионный возраст?

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Борис Джонсон подал в отставку. «Не вынесла душа поэта позора…» А что вы хотите? Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно…

5 294 6 26973 09.07
Kвеликобритания, правительство, политика, скандалы, скрипаль, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Наверное, это какая-то глубокая память о завоевании. Что мы завоеванный народ, и до сих пор мы делимся тайно на захватчиков, завоевателей и завоеванных. Поэтому у нас нет априорной веры незнакомцу…

5 373 6 24041 12.07
#слушать 02:38:10 8читать ;смотреть $скачать 36.2 МБ
Kобщество, культура, видео, передачи
Интервью Особое мнение

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

НАТО это военный блок. Он берется за те задачи, к которым не предназначен, не приспособлен, но собирается раз из раза делать ради того, чтобы продемонстрировать свой любимый натовский флаг…

5 129 6 10312 12.07
#слушать 38:55 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи
Блоги

+ Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» В кадре также виден помощник главного тренера хорватской сборной и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич…

5 836 6 67609 10.07
8читать ;смотреть
Kчм-2018, футбол, события
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Кто сказал, что строительство гражданской нации будет выглядеть приятно для глаз? Объединение людей вокруг участия своей страны в организации международного праздника — прекрасный элемент национального строительства и от всех нас зависело (и зависит), чтобы он был именно им, а не тем, чем хотел бы его сделать Кремль…

5 112 6 29641 09.07
Kфутбол, чм-2018, общество, политика, власть, мнения
Блоги

«Дело абсолютно выдуманное, наверное, с целью уничтожить меня» Выступление Кирилла Серебренникова в Мосгорсуде…

5 66 6 24798 09.07
Kсеребренников, суды, гоголь-центр, мнения
Блоги

+ Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» «Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках»...

5 550 6 48274 12.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, события
Блоги

«Прошу Вас проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова» Мать Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину с прошением о помиловании её сына…

5 271 6 24069 13.07
Kсенцов, суды, тюрьмы, путин, украина, рф, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сборной, которая была на 70 месте-в рейтинге, больше нет Мы стали ходить на стадионы, мы стали смотреть футбол, мы наконец-то поняли, что после гладиаторских боев ни один вид спорта так не увлекал весь мир единовременно…

5 113 6 11739 09.07
Kфутбол, спорт, общество, чм-2018, мнения
Блоги

Хорватские болельщики развернули баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» Болельщики сборной Хорватии развернули 50-метровый баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» на Триумфальной площади в Москве…

5 108 6 11072 11.07
Kфутбол, общество, мнения
Блоги

Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…

5 196 6 20406 11.07
Kполиция, волонтеры, мнения
Голосование
Стоил ли Чемпионат мира таких расходов?
5 88 6 9291 10.07
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 88 6 9592 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Голосование
Вы готовы по призыву МВД сотрудничать с полицией в поиске запрещенного контента в интернете?
5 52 6 5749 10.07
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Тролли Список авторов лайков (особенно их совпадение под разными постами) позволяют точно очертить границы и  содержание группы троллей…

5 221 6 24679 12.07
Kинтернет, блогеры, общество, пропаганда, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Николай II и Сталин: два главковерха Николай II и Сталин: два главковерха Мы крайне неуважительно относимся к Николаю II как к императору. При Николае немецкие войска ни до Волги, ни до Москвы, ни до Минска не дошли…

5 135 6 16071 11.07
8читать ;смотреть
Kистория, сталин, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Британия подозревает российских военных разведчиков в отравлении Скрипалей Действующие или бывшие агенты спецслужбы, известной как ГРУ, которых обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в США, ответственны за события в Солсбери, пишет газета The New York Times…

5 8 6 19747
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Безумно сочувствую Владимиру Владимировичу. Помимо всего, на нем лежит обязанность придумывать забавы для огромного количества идиотов — если для них не придумать забаву, они изобретут ее для себя сами…

5 102 6 122658 11.07
#слушать 49:36 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Домагой Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине». Вы…
5 78 6 13744 12.07
Блоги

Светлана Шмелева тьютор программы дистантного гражданского просвещения Московской школы

Реакция Одессы впечатлила настолько, что накрыл страх Полная тишина, не было радости от победы Хорватии или проигрыша России, просто молчание — в субботний вечер в центре курортного города…

5 1116 6 776004 09.07
Kукраина, одесса, футбол, чм-2018, рф, общество, мнения
Блоги

Василий Уткин журналист

+ Слава хорватам! Героям слава Слава хорватам! Героям слава «Это красивая история»...

5 233 6 92766 12.07
Kфутбол, спорт, уткин, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7118089
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3573683

Сегодня в эфире