Миллионы кибератак на различные российские структуры зафиксированы во время чемпионата мира по футболу
Это не помешало его провести, — отметил Владимир Путин.
«В период чемпионата мира нейтрализовано почти 25 миллионов кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру России, так или иначе связанную с проведением чемпионата мира по футболу. Люди, приехавшие в нашу страну, чувствовали себя в безопасности. Могли спокойно и комфортно передвигаться между городами и по всей стране в целом, смотреть матчи любимых команд и на стадионах, и в фан-зонах. При этом законопослушные граждане, наши гости не сталкивались ни с излишними барьерами, ни с излишними ограничениями. Все процедуры, связанные с безопасностью, были надежны, но не создавали ненужных, излишних неудобств».
Владимир Путин добавил, что Россия может гордиться проведенным чемпионатом.
Комментарии4
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danko1 16 июля 2018 | 11:13
Какой он скромняга.
Мог бы сказать, что миллиарды кибератак были совершены.
Всё равно никто не проверит.
Но как после разоблачения сотрудников его конторы прозвучало, перед самитом.
romashka__ 16 июля 2018 | 11:14
Стало ли от этого спокойно и комфортно для всей России?
tks 16 июля 2018 | 11:20
Интересно, а куда пропали "телефонные террористы"? Наверное, это они имелись ввиду?
donez 16 июля 2018 | 11:22
//Владимир Путин добавил, что Россия может гордиться проведенным чемпионатом. //
Это который уничтожил остатки футбола в стране и заставил поднять пенсионный возраст?