Миллионы кибератак на различные российские структуры зафиксированы во время чемпионата мира по футболу

Это не помешало его провести, — отметил Владимир Путин.

«В период чемпионата мира нейтрализовано почти 25 миллионов кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру России, так или иначе связанную с проведением чемпионата мира по футболу. Люди, приехавшие в нашу страну, чувствовали себя в безопасности. Могли спокойно и комфортно передвигаться между городами и по всей стране в целом, смотреть матчи любимых команд и на стадионах, и в фан-зонах. При этом законопослушные граждане, наши гости не сталкивались ни с излишними барьерами, ни с излишними ограничениями. Все процедуры, связанные с безопасностью, были надежны, но не создавали ненужных, излишних неудобств».

Владимир Путин добавил, что Россия может гордиться проведенным чемпионатом.