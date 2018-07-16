\\ В доме Чарли Роули и Дон Стёрджесс, которые отравились в Эймсбери, обнаружена бутылочка с ядом «Новичок»

Полиция выясняет, каким образом эта емкость попала в дом к британцам.

Именно эта бутылочка была источником яда, которым отравились Роули и Стёрджесс, утверждается в сообщении на сайте Скотленд-Ярда. Бутылочка была найдена в доме во время его обследования в середине прошлой недели, после этого полиция допросила Чарли Роули, который пришел в себя после десятидневной комы. Однако разговор оказался безрезультатным: пациент не смог объяснить, как к нему в дом попал яд. Пока же эксперты пытаются установить, было ли вещество из бутылочки из той же порции, которой отравились бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Кстати, британские следователи полагают, что Скрипалей отравили – цитирую газету Нью-Йорк таймс – действующие или бывшие агенты ГРУ. При этом не исключается возможная причастность другой российской разведывательной службы или ее частного подразделения.

На завтра назначена процедура вскрытия тела Дон Стёрджесс, которая в результате отравления умерла.