В доме Чарли Роули и Дон Стёрджесс, которые отравились в Эймсбери, обнаружена бутылочка с ядом «Новичок»
Полиция выясняет, каким образом эта емкость попала в дом к британцам.
Именно эта бутылочка была источником яда, которым отравились Роули и Стёрджесс, утверждается в сообщении на сайте Скотленд-Ярда. Бутылочка была найдена в доме во время его обследования в середине прошлой недели, после этого полиция допросила Чарли Роули, который пришел в себя после десятидневной комы. Однако разговор оказался безрезультатным: пациент не смог объяснить, как к нему в дом попал яд. Пока же эксперты пытаются установить, было ли вещество из бутылочки из той же порции, которой отравились бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Кстати, британские следователи полагают, что Скрипалей отравили – цитирую газету Нью-Йорк таймс – действующие или бывшие агенты ГРУ. При этом не исключается возможная причастность другой российской разведывательной службы или ее частного подразделения.
На завтра назначена процедура вскрытия тела Дон Стёрджесс, которая в результате отравления умерла.
Комментарии13
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danko_viola 16 июля 2018 | 11:07
Спутали с водочкой. Или в киоске купили. Путин продавал.
pit_heap 16 июля 2018 | 11:09
С одной стороны, английские СМИ хотят, чтобы англичане увидели российские службы безопасности как ужасную угрозу ....С другой стороны, они делают их настолько совершенно некомпетентными, что они даже не могут совершить простое убийство и оставляют "доказательства" разбросанными повсюду.
danko_viola 16 июля 2018 | 11:09
danko_viola: а где старушка данко1 из маями? Она же спец в новичках?
ukov 16 июля 2018 | 11:14
В России алкаши боярышник глушат,
английские алкаши пошли дальше:
глушат "Новичок"!
patrikk_1 16 июля 2018 | 11:18
Однако разговор оказался безрезультатным: пациент не смог объяснить, как к нему в дом попал яд...
Под Алексея Улюкаева закосил?
shicotus_live 16 июля 2018 | 11:09
Дожили. Кровавая гебня уже начала "Новичок" по бутылкам разливать)) Встречайте, скоро во всех магазинах Европы и США. А вам, каколики, вообще звездец. За взятку его включат в сухпай нацбатов))
tom_tom 16 июля 2018 | 11:21
Революция во Франции - это когда сносят тюрьму.
Революция на России - это когда рядом с тюрьмой строят ещё один корпус...
liquidsky__ 16 июля 2018 | 11:12
Как-как, известно как: спистили в порте для даунов неподалеку.
supalov 16 июля 2018 | 11:17
С большой долей вероятия, из соседней лаборатории Портон Даун. Великобритания потеряла контроль над своим хим. оружием и должна наконец в этом признаться. Это совершенно очевидно, и других объяснений быть не может.
prof57 16 июля 2018 | 11:17
Ну вот прикидывались наркоманами, алкашами и бомжами.... А оказались агентами ГРУ. Похоже бабу МИ-6 передала американцам в Гуантаномо, а с мужиком сами разбираются...
chichanik 16 июля 2018 | 11:19
Если бы я захотел провезти яд в самолёте, я бы непременно использовал для этого 25мг флакончик дорогих духов.
ukraminadozemljudobrjt 16 июля 2018 | 11:20
Может их алконавтам \шипр завести, воняет как имприт, не травит.
kaplan911 16 июля 2018 | 11:21
\\ В доме Чарли Роули и Дон Стёрджесс, которые отравились в Эймсбери, обнаружена бутылочка с ядом «Новичок»
Полиция выясняет, каким образом эта емкость попала в дом к британцам.\\
Подбросили, чтобы перевести стрелки.
Любимый ход наших спецслужб, чтобы сбить со следа.
Топорная работа.