«Мегафон» уходит с Лондонской фондовой биржи

Компания выкупить у миноритариев акции и глобальные депозитарные расписки. Это может обойтись «Мегафону» более чем в миллиард 300 миллионов долларов. В компании не исключают, что для этого будут привлечены кредиты Газпромбанка.

На этом фоне на Московской бирже на открытии торгов акции «Мегафона» подскочили почти на 16 процентов.