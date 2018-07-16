«Мегафон» уходит с Лондонской фондовой биржи
Компания выкупить у миноритариев акции и глобальные депозитарные расписки. Это может обойтись «Мегафону» более чем в миллиард 300 миллионов долларов. В компании не исключают, что для этого будут привлечены кредиты Газпромбанка.
На этом фоне на Московской бирже на открытии торгов акции «Мегафона» подскочили почти на 16 процентов.
Комментарии5
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four_star_captain 16 июля 2018 | 11:03
Совет директоров «Мегафона» пришел к выводу, что статус публичной компании «не является стратегическим приоритетом» оператора, отмечается в сообщении.
«Предложенный делистинг отражает масштаб стратегических изменений, которые нам необходимо осуществить, чтобы завершить трансформацию «Мегафона» в цифровой бизнес в самом сердце новой цифровой экосистемы в России», - заявил исполнительный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.
Ну навешал Вермишян вермишели на уши!
«Ввиду этого и сохраняющейся нестабильной внешней среды для нашего капитала, совет, учитывая текущую ситуацию, пришел к выводу, что будет правильным предложить нашим миноритарным акционерам возможность выхода с премией к текущим торговым ценам, если они хотят ее принять», - говорится в пресс-релизе оператора.
Да вот же она, квинэссенция происходящего! Нестабильность внешней среды для аликперыча и газпромабанка... А то трасформация в самом сердце экосистемы.
:) https://t.me/four_star_captain
murad_manapov 16 июля 2018 | 11:13
похоже, что собираются в крыму работать
politroller 16 июля 2018 | 11:17
давно пора составить конкуренцию мтс
poluputing 16 июля 2018 | 11:17
murad_manapov: а куда денешься "не хочешь- заставят". Мегафон - рупор подневольный
oneoretwo 16 июля 2018 | 11:21
...уходит ? а со стороны это смотрится как "пинком под зад", надо же...