Закончился Чемпионат по футболу 2018 в России

Наша страна может гордиться организацией турнира, — считает президент Владимир Путин. В этом есть и заслуга зрителей, — сказал глава государства.

«Бывают болельщики эмоциональные, но как оказалось, они еще и очень ответственные люди. Я даже удивился. Я им очень благодарен, хочу их отдельно поблагодарить за то отношение, которое они вдохнули во все это мероприятие. Это в значительной степени произошло благодаря нашим болельщикам. Тренерам спасибо большое, всем специалистам, команде нашей, которая вдохновила всех болельщиков на восприятие футбола, как на восприятие праздника. Организация, ведь сотни, если не тысячи, волонтеров были задействованы во всех городах, им тоже слова благодарности хочется выразить. Потому что они встречали наших гостей, провожали, сопровождали их всегда это было с улыбкой на лице, всегда это было благожелательно. Это все отмечают».

Владимир Путин добавил, что иностранные болельщики также проявили самые лучшие качества любителей спорта и футбола. Поэтому, для обладателей паспорта болельщика будет продлен до конца года безвизовый режим, — объявил президент.