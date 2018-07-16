Полиция возбудила административные дела в отношении Pussy Riot, которые выбежали на поле в финале Чемпионата мира
Протоколы заведены по статьям «О нарушении правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях» и «О незаконном ношении форменной одежды».
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kotbajune 16 июля 2018 | 10:41
- Кто ж их пропустил, да ещё в форме, ментов внутри стадиона на ЧМ никогда не было? - спросил генерал ФСБ
- Да вы и пропустили-с, ваше превосходительство... так сказать для завершённой картинки демократии в России.
(Неужели кто-то думает, что они пробрались НА ПОЛЕ ПОД КАМЕРЫ ТВ без ведома ФСБ – эх, дети, - кстати, сами Пусси могли этого и не знать)
servelat 16 июля 2018 | 11:01
kotbajune: Дедуля, смени пластинку. Второй день публикуешь этот бред
kotbajune 16 июля 2018 | 11:05
servelat: А ты читай, не понимаешь - погрызи кость
astet 16 июля 2018 | 11:12
kotbajune: хорошая акция.
Порадовали старика Путина.
alexey_x 16 июля 2018 | 11:19
kotbajune: Не переживайте, скоро их к Вам в палату подселят, будите с ФСБ и Путиным вместе на горшках бороться.
parasuk_ 16 июля 2018 | 10:44
А хорошо бы пусирашек еще раз на двушечку закрыть. На этот раз вместе с верзиловым :)
bono747 16 июля 2018 | 10:47
Кровавый ватный режим решил выдумать повод, чтоб добить несчастных девушек. Сегодня, в эти дни, мы все Пусси Райт
samkos 16 июля 2018 | 11:04
"Милиционер вступает в игру" - хорошо придумано. Теперь всем надо работать над тем, чтобы показать этому менту красную карточку.
trans 16 июля 2018 | 11:05
Cпасибо Пусям за честность и смелость.
dmitry17___17 16 июля 2018 | 11:16
Pussy Riot вскрыли гнилую сущность полиции, за это они заслуживают уважения.
В полиции служат скоты и мрази (характерный стиль ведения допроса), беспомощные против преступников и отыгрывающиеся на законопослушных гражданах или на участниках протестов, совершенно не опасных для общества.