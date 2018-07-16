«Большая семёрка» призывает Москву помочь выяснить правду по делу о крушении малазийского «Боинга»...

В заявлении министров иностранных дел G7 содержится призыв Москве сотрудничать с правительствами Австралии и Нидерландов, чтобы дать объяснение возможных нарушений международного права, а также помочь добиться справедливости для жертв катастрофы.

Ранее с аналогичным призывом к Москве выступили лидеры Европейского Союза.