Z Архив новостей новости
5 26 6 1928
09:46, 16 июля 2018

«Большая семёрка» призывает Москву помочь выяснить правду по делу о крушении малазийского «Боинга»

В заявлении министров иностранных дел G7 содержится призыв Москве сотрудничать с правительствами Австралии и Нидерландов, чтобы дать объяснение возможных нарушений международного права, а также помочь добиться справедливости для жертв катастрофы.

Ранее с аналогичным призывом к Москве выступили лидеры Европейского Союза.

Комментарии

26

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

komiccap_nkvd 16 июля 2018 | 10:36

«Большая семёрка» не хочет знать правду.
какой смысл с ними сотрудничать

patrikk_1 16 июля 2018 | 10:50

«Большая семёрка» призывает Москву помочь выяснить правду по делу о крушении малазийского «Боинга»...

Серёга Пархоменко и Руслан Левиев уже на справляются?

testmeter 16 июля 2018 | 11:05

komiccap_nkvd: "Правду" с большой буквы. А также "Комсомольскую правду", "Russia Today", "Звезда", "Россия1"... Ну и другую остальную российскую "правду"

liquidsky__ 16 июля 2018 | 11:09

komiccap_nkvd: Тем более смысла приглашать представителя РФ они не видели. А РФ не видит смысла помогать этой семёрке.

testmeter 16 июля 2018 | 11:15

liquidsky__: Россия сама на заседании Совбеза ООН заблокировала создание международного трибунала по этому делу. Интересно, зачем? Почему? А ты говоришь, "не приглашали"

liquidsky__ 16 июля 2018 | 11:16

testmeter: причем тут совбез ООН к большой семерке?

ukov 16 июля 2018 | 10:37

Правда не понравиться большой семерке!

testmeter 16 июля 2018 | 11:20

ukov: Нет, они просто не знают, какую из этих многочисленных "правд" выбрать?

banyi2 16 июля 2018 | 10:41

Больные они что ли? На голову. Всё что требуют... Доказывайте и все дела)

alexeycapitan 16 июля 2018 | 10:43

Даже Малазия отказалась участвовать в фальсификациях и подтасовках, которые проводят Австралия и Нидерланды - выдавая это за расследование. Правда и справедливость на Западе никому не нужна кроме жертв катастрофы.

wojskowy Марек Качоровски 16 июля 2018 | 11:06

alexeycapitan: Да что вы говорите? Малазия как раз полностью солидарна с Австралией и Голландией и готова оказать помощь гражданам своей страны подать иски. Пока что эти иски уже к РФ подали граждане голландии и Австралии.

sokal123 16 июля 2018 | 11:20

wojskowy Какие наивные ! Или просто глуповатые -просить преступника ,что бы он поведал о своих нехороших делишках. Это глупость.:

ukov 16 июля 2018 | 11:22

wojskowy:
Малазия как раз полностью солидарна с Австралией и Голландией
______________________________________________________
//В Малайзии считают, что следственная группа, разбирающаяся в Нидерландах насчет судьбы лайнера MH17 (сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года), не представила материалы, свидетельствующие о причастности Москвы к трагедии. Работники этой группы "не имеют права просто взять и указать пальцем на Россию". Так считает министр транспорта Малайзии Энтони Лок.//(с)
Марек, вы необразованны или неадекватны?

max3446 16 июля 2018 | 10:43

уже сотни раз доказано и объявлено что сбили укропы. у киевской хунты требуйте ответов заем они это сделали

guildenstern Роман Дубровский 16 июля 2018 | 10:48

max3446: Да, только все версии того, как сбивали укропы, были разные

banyi2 16 июля 2018 | 10:43

РФ например требует признание хохлов в крушении боинга , и что?

punyoshohlai 16 июля 2018 | 10:46

Вот смотрю я на них и охваю!
Вспоминается Иван Андреевич:
А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить попустому,
Где нужно власть употребить.

demosua 16 июля 2018 | 10:46

призывают к явке с повинной?

avp235 16 июля 2018 | 11:08

demosua:
Именно так. Покайтесь и вам сразу станет легче.

snikkersnepper 16 июля 2018 | 10:50

Закон природы - чем меньше доказательств у следствия (после обломков нелетавшей ракеты разговор с ними вообще окончен), тем больше политический шум вокруг этого события. А так как у нас тут еще и годовщина на подходе, сейчас вся лента будет в очередных депутатах европарламентов, пресс-секретарях госдепартамента и прочей шелупони, постоянно к чему-то призывающей.

ПС. А прикольно ведь. Письмо этот написано еще вчера, если не раньше (оперативность Эхонька впечатляет). То есть момент, когда МИД члена G7 Франции требует от России содействия и признания и момент, когда президент члена G7 Франции Маню прыгает рядом с Путиным и лезет обниматься с хорваткой происходят фактически одновременно.

wojskowy Марек Качоровски 16 июля 2018 | 11:11

snikkersnepper: При чём здесь это? Путина что кто-то уже объявил виновником преступления. Пока доказано только то, что выстрел был произведён из Бука принадлежащего России, экипажем российских военных, следствие склоняется к выводу, что это была ошибка. А вот давал Путин лично приказ стрелять, во-первых это не доказано, а во-вторых вероятность этого практически равна нулю. Естественно Главнокомандующий виноват в том, что происходят такие ошибки, но уж точно он за это не подсуден и преступником объявлен не может быть.

shicotus_live 16 июля 2018 | 11:15

snikkersnepper: Кстати, тут как то довелось в ФБ читать интересное исследование по Буку. В отличие от комиков из Биллингкэт люди просто тупо сопоставили якобы маршрут Бука, которые весит более 40 тонн с грузоподъёмностью мостов, где его якобы провозили. Получилось, что его никак не могли доставить с территории России

gregor 16 июля 2018 | 11:10

«Большая семёрка» призывает Москву помочь выяснить правду по делу о крушении малазийского «Боинга»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Даже Чикотила , помогал следствию , выяснить правду о своих преступлениях .
А Путин не хОчут .

oneoretwo 16 июля 2018 | 11:11

...не надо так недооценивать - плешивый на себе наручники не закроет...

timwlad78 16 июля 2018 | 11:15

Ну это российское руководство с самого начала после случившейся катастрофы предлагала,что запад отверг по той причине ,что запад уже назначил виновных.
Ну а теперь наследование этой катастрофы обязаны будут происходить по всем международным нормам на которых Россия будет настаивать .Иначе все вопли запада о привлечении России к исследованию катастрофы это политическая профонаця.
Так что че там в силах запада заявлют это лай бродячих собак который запад демонстрирует с 1938 года когда сдали Европу нацистам устроив холокост под вопли заботой о мире.

johnywalker 16 июля 2018 | 11:16

Сколь веревочка не вейся, а от правды не уйдешь

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Борис Джонсон подал в отставку. «Не вынесла душа поэта позора…» А что вы хотите? Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно…

5 294 6 26973 09.07
Kвеликобритания, правительство, политика, скандалы, скрипаль, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Наверное, это какая-то глубокая память о завоевании. Что мы завоеванный народ, и до сих пор мы делимся тайно на захватчиков, завоевателей и завоеванных. Поэтому у нас нет априорной веры незнакомцу…

5 373 6 24041 12.07
#слушать 02:38:10 8читать ;смотреть $скачать 36.2 МБ
Kобщество, культура, видео, передачи
Интервью Особое мнение

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

НАТО это военный блок. Он берется за те задачи, к которым не предназначен, не приспособлен, но собирается раз из раза делать ради того, чтобы продемонстрировать свой любимый натовский флаг…

5 129 6 10312 12.07
#слушать 38:55 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи
Блоги

+ Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» В кадре также виден помощник главного тренера хорватской сборной и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич…

5 836 6 67609 10.07
8читать ;смотреть
Kчм-2018, футбол, события
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Кто сказал, что строительство гражданской нации будет выглядеть приятно для глаз? Объединение людей вокруг участия своей страны в организации международного праздника — прекрасный элемент национального строительства и от всех нас зависело (и зависит), чтобы он был именно им, а не тем, чем хотел бы его сделать Кремль…

5 112 6 29641 09.07
Kфутбол, чм-2018, общество, политика, власть, мнения
Блоги

«Дело абсолютно выдуманное, наверное, с целью уничтожить меня» Выступление Кирилла Серебренникова в Мосгорсуде…

5 66 6 24798 09.07
Kсеребренников, суды, гоголь-центр, мнения
Блоги

+ Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» «Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках»...

5 550 6 48274 12.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, события
Блоги

«Прошу Вас проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова» Мать Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину с прошением о помиловании её сына…

5 271 6 24069 13.07
Kсенцов, суды, тюрьмы, путин, украина, рф, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сборной, которая была на 70 месте-в рейтинге, больше нет Мы стали ходить на стадионы, мы стали смотреть футбол, мы наконец-то поняли, что после гладиаторских боев ни один вид спорта так не увлекал весь мир единовременно…

5 113 6 11739 09.07
Kфутбол, спорт, общество, чм-2018, мнения
Блоги

Хорватские болельщики развернули баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» Болельщики сборной Хорватии развернули 50-метровый баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» на Триумфальной площади в Москве…

5 108 6 11072 11.07
Kфутбол, общество, мнения
Блоги

Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…

5 196 6 20406 11.07
Kполиция, волонтеры, мнения
Голосование
Стоил ли Чемпионат мира таких расходов?
5 88 6 9291 10.07
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 88 6 9592 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Голосование
Вы готовы по призыву МВД сотрудничать с полицией в поиске запрещенного контента в интернете?
5 52 6 5749 10.07
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Тролли Список авторов лайков (особенно их совпадение под разными постами) позволяют точно очертить границы и  содержание группы троллей…

5 221 6 24679 12.07
Kинтернет, блогеры, общество, пропаганда, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Николай II и Сталин: два главковерха Николай II и Сталин: два главковерха Мы крайне неуважительно относимся к Николаю II как к императору. При Николае немецкие войска ни до Волги, ни до Москвы, ни до Минска не дошли…

5 135 6 16071 11.07
8читать ;смотреть
Kистория, сталин, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Британия подозревает российских военных разведчиков в отравлении Скрипалей Действующие или бывшие агенты спецслужбы, известной как ГРУ, которых обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в США, ответственны за события в Солсбери, пишет газета The New York Times…

5 8 6 19747
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Безумно сочувствую Владимиру Владимировичу. Помимо всего, на нем лежит обязанность придумывать забавы для огромного количества идиотов — если для них не придумать забаву, они изобретут ее для себя сами…

5 102 6 122658 11.07
#слушать 49:36 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Домагой Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине». Вы…
5 78 6 13744 12.07
Блоги

Светлана Шмелева тьютор программы дистантного гражданского просвещения Московской школы

Реакция Одессы впечатлила настолько, что накрыл страх Полная тишина, не было радости от победы Хорватии или проигрыша России, просто молчание — в субботний вечер в центре курортного города…

5 1116 6 776004 09.07
Kукраина, одесса, футбол, чм-2018, рф, общество, мнения
Блоги

Василий Уткин журналист

+ Слава хорватам! Героям слава Слава хорватам! Героям слава «Это красивая история»...

5 233 6 92766 12.07
Kфутбол, спорт, уткин, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7118089
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3573683

Сегодня в эфире