«Большая семёрка» призывает Москву помочь выяснить правду по делу о крушении малазийского «Боинга»
В заявлении министров иностранных дел G7 содержится призыв Москве сотрудничать с правительствами Австралии и Нидерландов, чтобы дать объяснение возможных нарушений международного права, а также помочь добиться справедливости для жертв катастрофы.
Ранее с аналогичным призывом к Москве выступили лидеры Европейского Союза.
Комментарии26
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komiccap_nkvd 16 июля 2018 | 10:36
«Большая семёрка» не хочет знать правду.
какой смысл с ними сотрудничать
patrikk_1 16 июля 2018 | 10:50
«Большая семёрка» призывает Москву помочь выяснить правду по делу о крушении малазийского «Боинга»...
Серёга Пархоменко и Руслан Левиев уже на справляются?
testmeter 16 июля 2018 | 11:05
komiccap_nkvd: "Правду" с большой буквы. А также "Комсомольскую правду", "Russia Today", "Звезда", "Россия1"... Ну и другую остальную российскую "правду"
liquidsky__ 16 июля 2018 | 11:09
komiccap_nkvd: Тем более смысла приглашать представителя РФ они не видели. А РФ не видит смысла помогать этой семёрке.
testmeter 16 июля 2018 | 11:15
liquidsky__: Россия сама на заседании Совбеза ООН заблокировала создание международного трибунала по этому делу. Интересно, зачем? Почему? А ты говоришь, "не приглашали"
liquidsky__ 16 июля 2018 | 11:16
testmeter: причем тут совбез ООН к большой семерке?
ukov 16 июля 2018 | 10:37
Правда не понравиться большой семерке!
testmeter 16 июля 2018 | 11:20
ukov: Нет, они просто не знают, какую из этих многочисленных "правд" выбрать?
banyi2 16 июля 2018 | 10:41
Больные они что ли? На голову. Всё что требуют... Доказывайте и все дела)
alexeycapitan 16 июля 2018 | 10:43
Даже Малазия отказалась участвовать в фальсификациях и подтасовках, которые проводят Австралия и Нидерланды - выдавая это за расследование. Правда и справедливость на Западе никому не нужна кроме жертв катастрофы.
wojskowy Марек Качоровски 16 июля 2018 | 11:06
alexeycapitan: Да что вы говорите? Малазия как раз полностью солидарна с Австралией и Голландией и готова оказать помощь гражданам своей страны подать иски. Пока что эти иски уже к РФ подали граждане голландии и Австралии.
sokal123 16 июля 2018 | 11:20
wojskowy Какие наивные ! Или просто глуповатые -просить преступника ,что бы он поведал о своих нехороших делишках. Это глупость.:
ukov 16 июля 2018 | 11:22
wojskowy:
Малазия как раз полностью солидарна с Австралией и Голландией
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//В Малайзии считают, что следственная группа, разбирающаяся в Нидерландах насчет судьбы лайнера MH17 (сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года), не представила материалы, свидетельствующие о причастности Москвы к трагедии. Работники этой группы "не имеют права просто взять и указать пальцем на Россию". Так считает министр транспорта Малайзии Энтони Лок.//(с)
Марек, вы необразованны или неадекватны?
max3446 16 июля 2018 | 10:43
уже сотни раз доказано и объявлено что сбили укропы. у киевской хунты требуйте ответов заем они это сделали
guildenstern Роман Дубровский 16 июля 2018 | 10:48
max3446: Да, только все версии того, как сбивали укропы, были разные
banyi2 16 июля 2018 | 10:43
РФ например требует признание хохлов в крушении боинга , и что?
punyoshohlai 16 июля 2018 | 10:46
Вот смотрю я на них и охваю!
Вспоминается Иван Андреевич:
А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить попустому,
Где нужно власть употребить.
demosua 16 июля 2018 | 10:46
призывают к явке с повинной?
avp235 16 июля 2018 | 11:08
demosua:
Именно так. Покайтесь и вам сразу станет легче.
snikkersnepper 16 июля 2018 | 10:50
Закон природы - чем меньше доказательств у следствия (после обломков нелетавшей ракеты разговор с ними вообще окончен), тем больше политический шум вокруг этого события. А так как у нас тут еще и годовщина на подходе, сейчас вся лента будет в очередных депутатах европарламентов, пресс-секретарях госдепартамента и прочей шелупони, постоянно к чему-то призывающей.
ПС. А прикольно ведь. Письмо этот написано еще вчера, если не раньше (оперативность Эхонька впечатляет). То есть момент, когда МИД члена G7 Франции требует от России содействия и признания и момент, когда президент члена G7 Франции Маню прыгает рядом с Путиным и лезет обниматься с хорваткой происходят фактически одновременно.
wojskowy Марек Качоровски 16 июля 2018 | 11:11
snikkersnepper: При чём здесь это? Путина что кто-то уже объявил виновником преступления. Пока доказано только то, что выстрел был произведён из Бука принадлежащего России, экипажем российских военных, следствие склоняется к выводу, что это была ошибка. А вот давал Путин лично приказ стрелять, во-первых это не доказано, а во-вторых вероятность этого практически равна нулю. Естественно Главнокомандующий виноват в том, что происходят такие ошибки, но уж точно он за это не подсуден и преступником объявлен не может быть.
shicotus_live 16 июля 2018 | 11:15
snikkersnepper: Кстати, тут как то довелось в ФБ читать интересное исследование по Буку. В отличие от комиков из Биллингкэт люди просто тупо сопоставили якобы маршрут Бука, которые весит более 40 тонн с грузоподъёмностью мостов, где его якобы провозили. Получилось, что его никак не могли доставить с территории России
gregor 16 июля 2018 | 11:10
«Большая семёрка» призывает Москву помочь выяснить правду по делу о крушении малазийского «Боинга»
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Даже Чикотила , помогал следствию , выяснить правду о своих преступлениях .
А Путин не хОчут .
oneoretwo 16 июля 2018 | 11:11
...не надо так недооценивать - плешивый на себе наручники не закроет...
timwlad78 16 июля 2018 | 11:15
Ну это российское руководство с самого начала после случившейся катастрофы предлагала,что запад отверг по той причине ,что запад уже назначил виновных.
Ну а теперь наследование этой катастрофы обязаны будут происходить по всем международным нормам на которых Россия будет настаивать .Иначе все вопли запада о привлечении России к исследованию катастрофы это политическая профонаця.
Так что че там в силах запада заявлют это лай бродячих собак который запад демонстрирует с 1938 года когда сдали Европу нацистам устроив холокост под вопли заботой о мире.
johnywalker 16 июля 2018 | 11:16
Сколь веревочка не вейся, а от правды не уйдешь