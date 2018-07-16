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10:30, 16 июля 2018

За несколько часов до начала встречи с Путиным Трамп описал отношения между США и Россией, как наихудшие в истории

В своём Твиттере глава Белого дома возложил вину за это на Соединённые Штаты, которые, по его словам, многие годы проявляли «безрассудство и глупость».

Комментарии

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shebidat 16 июля 2018 | 10:36

Безрассудство и глупость сейчас демонстрирует как раз Трамп.

danko1 16 июля 2018 | 10:38

shebidat: Троллит, как всегда, Трамп.
Тонкий намек на то, что многие годы позволяли Путину беззаконие и преступления творить.

serge_moro 16 июля 2018 | 10:40

danko1: Трамп явно симпатизирует Путину. Ему ,говорят, нравятся диктаторы и повелители. Встреча пройдет в дружеской атмосфере и с взаимными комлиментами друг к другу. Встреча закончится намного быстрее,чем футбол,но след оставит не меньший

patrikk_1 16 июля 2018 | 10:47

В своём Твиттере глава Белого дома возложил вину за это на Соединённые Штаты, которые, по его словам, многие годы проявляли «безрассудство и глупость»...

Жидобандеровцы вошли в кататонический ступор.

danko_viola 16 июля 2018 | 10:50

danko1: старая квочка тонкий намёк беззакония ты вернулась из маями? Я сказал Путину бандеровки дуньки1 визу не давать.

balamuto 16 июля 2018 | 10:59

danko_viola: Старый маразматик, визу дает консульство США, а не Путин. Когда же тебя уже в психушку определят врачи и семья?

danko1 16 июля 2018 | 11:07

balamuto: Тем более, что визу дают на 3 года, а потом просто автоматически продлевают, когда ничего, кроме паспорта, консульского сбора и анкеты, не нужно.

danko_viola 16 июля 2018 | 11:14

balamuto: ей визу в Россию не получить. А в Америку ей и так не дадут. Хотя. Ей дадут.

avp235 16 июля 2018 | 11:01

serge_moro:
Господин президент, любите ли вы диктаторов и повелителей?
Трамп: - есть люблю, а так - нет.

liquidsky__ 16 июля 2018 | 11:03

Молодец Трамп, единственный у кого хватило ума и характера признать правду.

timwlad78 16 июля 2018 | 11:07

Ну вообще то shebidat: события 09.11.2001 года связаны с безрассудными действиями США в Европе и в США в 1980-1990тых когда лоббизм интересов запада в других регионах переформатирования в глобальную корупию что обрушило всю правовую основу взаимоотношений между государствами и взаимоотношения стали выстраиваются на основе государственного террора .
Россия в те годы пока жертвой этих политических иэкономическихь перемен и лежала в руинах после напала территории на национальные анкавы с развязывание гражданской войны всех против всех что происходит сейчас в на Украине и в Израиле где запад подержал государственной терроризм по энерции так как ротации кадров корумпировной системе не произошло.
Ок что когда запад воглаве США выстраивали нацизм ,тороссия в этом участие не принимала так как Россия сама стала жертвой агрессии нацистов которые использовали политическую диссидентскую потребительскую власть скупив всех скопом пеньками,джинсами и жвачкой.
Ок что это была большая глупость позволить алчным диссидентскую обрести силу в государстве так как это стало причиной развития международного терроризма на государственном уровне.
Сейчас обретут эти диссидентскую ПД крышей государства оружие массового уничтожения вот тогда богатый запад уднал 09.11.2001года и узнает далее на своей шкуре кого они вскормили своими печенюшками.
Об этом и говорит господин Трамп.
Ну эопока что слова так как запад отвечает ответным террором,то ничем не отличается от международного пригрозив на уровне государства.
Решение проблем это снятии всяких санкций с России.

forward 16 июля 2018 | 10:53

Во всем виноват предыдущий президент... Обама, Ельцин...
А кто же? Не сам же!

martin5660 16 июля 2018 | 10:55

Старость не радость. Сочувствую американцам.

vasya_von_smetankin 16 июля 2018 | 10:56

Проклятый Обама "безрассудно и глупо" выкручивал лампочки в российских подъездах, а потом в них гадил.
В темноте.
А Трамп просто включит свет.

samkos 16 июля 2018 | 11:00

Все предшественники Трампа - враги Америки. Один он - политический гений. С таким подходом его облапошат и русские, и северные чухчи.

dyymm 16 июля 2018 | 11:02

"возложил вину за это на Соединённые Штаты" - признание своих ошибок - это первый шаг к исправлению...

wojskowy Марек Качоровски 16 июля 2018 | 11:03

Читать надо не только то, что Трамп сказал сейчас. Почитайте что он говорил несколько дней назад, а говорил он, что только благодаря глупой и безрассудной политике Обамы, Россия смогла захватить Крым и устроить то, что сейчас творится на Востоке Украины. Что если бы он тогда был у власти, он бы этого не допустил. Этим Трамп действительно не отличается от Руководителей Царской Империи, СССР и нынешней России: Обос...ть предыдущего в России этот вид спорта самый главный на протяжении последних 1000 лет.

liquidsky__ 16 июля 2018 | 11:05

Либерда ща в падучей зайдется от таких откровений ) Пора бы и нам признать что 99% проблем от либерды и 5 колонны и начать их массовую утилизацию с привлечением населения. Фонарей на всех хватит.

xutinpuy 16 июля 2018 | 11:09

Трамп как честный человек обязан удушить цыплёнка-муанта голыми руками!
Мало кому удаётся подобраться так близко и остаться с ним наедине!
Если у Трампа есть хоть капля сострадания к несчастному человечеству - он просто обязан пожертвовать собой и кончить эту мразь!

murad_manapov 16 июля 2018 | 11:17

письков ничего не ответил на это?

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