В Волгограде из-за ливней объявлен режим чрезвычайной ситуации
При этом штормовое предупреждение остается в силе.
Потоки воды смыли со склонов и откосов часть грунта, на отдельных частях городских дорог и трамвайных путей образовались наносы, — говорится в специальном сообщении городской администрации. Волгоградская пресса со ссылкой на очевидцев добавляет, что повреждены дорога, построенная к Чемпионату мира по футболу, тротуар и склоны возле стадиона, а саму арену залило водой.
Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев в ходе заседания городского оперативного штаба поручил вести работы по устранению последствий ливня в непрерывном режиме. На ликвидацию ущерба, — отмечают в руководстве города, оперативно выдвинулись коммунальные и экстренные службы, специалисты откачивают воду и расчищают проезд для транспорта. Отмечается также, что избежать более тяжелых последствий от прошедшего шторма позволила ливневая канализация, которая сработала на пределе своих возможностей.
Вчера днем, по данным волгоградских синоптиков, в городе выпала почти двухмесячная норма осадков.
Комментарии1
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danko_viola 16 июля 2018 | 10:06
Сейчас все коклы и данко1 взвоют.