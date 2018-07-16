В Волгограде из-за ливней объявлен режим чрезвычайной ситуации

При этом штормовое предупреждение остается в силе.

Потоки воды смыли со склонов и откосов часть грунта, на отдельных частях городских дорог и трамвайных путей образовались наносы, — говорится в специальном сообщении городской администрации. Волгоградская пресса со ссылкой на очевидцев добавляет, что повреждены дорога, построенная к Чемпионату мира по футболу, тротуар и склоны возле стадиона, а саму арену залило водой.

Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев в ходе заседания городского оперативного штаба поручил вести работы по устранению последствий ливня в непрерывном режиме. На ликвидацию ущерба, — отмечают в руководстве города, оперативно выдвинулись коммунальные и экстренные службы, специалисты откачивают воду и расчищают проезд для транспорта. Отмечается также, что избежать более тяжелых последствий от прошедшего шторма позволила ливневая канализация, которая сработала на пределе своих возможностей.

Вчера днем, по данным волгоградских синоптиков, в городе выпала почти двухмесячная норма осадков.