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10:03, 16 июля 2018

Сотни тысяч человек отпраздновали победу сборной Франции на чемпионате мира на Елисейских полях в Париже

Это же место в результате стало центром погромов, устроенных хулиганами.

В честь победы сборной Франции Эйфелева башня, Триумфальная арка и Бурбонский дворец были окрашены в цвета национального флага. Мэр Парижа в своем твиттере написал, что это было сделано в честь исторической победы национальной команды на чемпионате мира. Однако атмосфера праздника, царившая на Елисейских полях сразу после финального свистка в «Лужниках», резко изменилась ближе к полуночи.

Группа хулиганов начала забрасывать камнями и бутылками полицейских и прохожих. По данным телеканала BFM, был разграблен элитный гастроном «Драгстор Пюблисис», откуда были украдены бутылки с вином и шампанским. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Всего на улицы были выведены более 110 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Задержаны около двух десятков человек. Один из пострадавших от действий хулиганов попал в больницу в тяжелом состоянии. Праздник перерос в беспорядки и в других французских городах: например, в Марселе и Аяччо.

Между тем во французском посольстве в Москве празднование прошло спокойно. Сотрудники дипмиссии устроили специальную танцплощадку для всех французских болельщиков, пропуском служил FAN ID.

Комментарии

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monterado_ancona_marche 16 июля 2018 | 10:13

olegleon: а кто у нас испоганил праздник? Пусси Райот только. И то неудачно...

stardog 16 июля 2018 | 10:26

monterado_ancona_marche: Pussy Riot молодцы. Напомнили, что не всё в стране так хорошо, как хотелось бы.

monterado_ancona_marche 16 июля 2018 | 10:32

stardog: "скажи, кто твой друг и я скажу, кто ты..." )))

stardog 16 июля 2018 | 10:40

monterado_ancona_marche:

Человек - очень сложное существо. Он умеет испытывать одновременно самые разные эмоции и переживания. Об этом вся мировая культура. О сложности. Разрешите себе быть искренними и сложными хотя бы с самим собой. Не слушайте тех, кто навязывает простые крайности.

Таня Ф.

echo_shar 16 июля 2018 | 10:40

stardog:
По моему дыры-райот показали что-то вроде сценки из Летающего цирка Монти Пайтона!))))
Их акция возымела совсем не тот эффект, на который она была рассчитана.

echo_shar 16 июля 2018 | 10:45

olegleon:
Франция проснулась! Свободу Павленскому! Долой рррыжим ! )))

avp235 16 июля 2018 | 11:04

echo_shar:
А рыжие то причем?

stardog 16 июля 2018 | 10:07

> Всего на улицы были выведены более 110 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

А их есть столько в Париже???

sg91 16 июля 2018 | 10:17

Дотянулся кровавый Путин. Имеются неопровержимые хайли-лайкли , что ГРУ РФ распространило во Франции вещество "Бодрячок", пострадавшие от которого и устроили эти беспорядки..
Своих граждан и приезжих болельщиков спецслужбы отрабатывали противоположным по действию отравляющим веществом "Похуек", благодаря чему удалось избежать массовых народных волнений и заслужить от ФИФА признания ЧМ в России лучшим за последние полвека. Чем обработали ФИФО достоверно еще не придумали

krito777 16 июля 2018 | 10:23

Кровавый диктаторский режим Макарона устроил вакханалию полицайского беспредела. И это в то время как политзаключёный Павленский уже полгода топчет парашу в СИЗО французского мордора.
ДОКОЛЕ будет продолжаться властвование кровавого режима!!
*методичка либераста вольное изложение.*

vetsurgeon 16 июля 2018 | 10:42

погромщиков и мародёров надо расстреливать на месте имхо

ilyache 16 июля 2018 | 10:45

ПОБЕДОБЕСИЕ?????
Миллион человек вышли в Париже?

Или если Франция, то нет?

dyymm 16 июля 2018 | 10:49

"Группа хулиганов начала забрасывать камнями и бутылками полицейских и прохожих." - какие же дикари... Им бы у России поучиться как организовывать массовые мероприятия и как себя вести...

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