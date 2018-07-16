Сотни тысяч человек отпраздновали победу сборной Франции на чемпионате мира на Елисейских полях в Париже

Это же место в результате стало центром погромов, устроенных хулиганами.

В честь победы сборной Франции Эйфелева башня, Триумфальная арка и Бурбонский дворец были окрашены в цвета национального флага. Мэр Парижа в своем твиттере написал, что это было сделано в честь исторической победы национальной команды на чемпионате мира. Однако атмосфера праздника, царившая на Елисейских полях сразу после финального свистка в «Лужниках», резко изменилась ближе к полуночи.

Группа хулиганов начала забрасывать камнями и бутылками полицейских и прохожих. По данным телеканала BFM, был разграблен элитный гастроном «Драгстор Пюблисис», откуда были украдены бутылки с вином и шампанским. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Всего на улицы были выведены более 110 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Задержаны около двух десятков человек. Один из пострадавших от действий хулиганов попал в больницу в тяжелом состоянии. Праздник перерос в беспорядки и в других французских городах: например, в Марселе и Аяччо.

Между тем во французском посольстве в Москве празднование прошло спокойно. Сотрудники дипмиссии устроили специальную танцплощадку для всех французских болельщиков, пропуском служил FAN ID.