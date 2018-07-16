Завершившийся чемпионат мира по футболу стал третьим в истории по результативности
Из 64 матчей лишь один завершился нулевой ничьей.
169 голов. До рекорда не хватило всего двух мячей. Двадцать лет назад во Франции и четыре года назад в Бразилии забитых мячей было чуточку больше – по 171 штуки на турнир. И при этом практически полное отсутствие матчей без голов. Единственное исключение – игра Дания – Франция в третьем туре группового этапа. Кстати, 73 из 169 голов были забиты со стандартов. То есть, 43% мячей, отправленных в ворота, стали результатом удачно исполненных пенальти, штрафных, угловых, а в двух случаях даже аутов.
Результативность финального матча, наоборот, поломала тренд, обозначившийся в последние годы. В XXI-м веке больше двух в кульминационных матчах первенств планеты не забивали. Тут же случился град голов. Итог финала Франция – Хорватия, напомню, 4-2 в пользу подопечных Дидье Дешама. В последний раз такое было 52 года назад. В 66-м году Англия победила с тем же счетом сборную ФРГ. Был, правда, и более результативный финал. В 1958-м Бразилия с Гарринчей и Пеле обыграла Швецию со счетом 5-2.
Лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу стал англичанин Гарри Кейн. На его счету 6 голов.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 16 июля 2018 | 10:07
Главная результативность - это сколько кремлёвским жуликам, ворам и бандитам удалось распилить бабла на этом чемпионатике!
По этому показателю он наверняка на первом месте.
danko_viola 16 июля 2018 | 10:20
mikhail_spb_: главное. Бабла. Результативность. Это. Ворам. Удалось. Вроде, вероятно, возможно, пролонгация наверное. Наверняка! Хокло тролль. Опущенный.
neyexo 16 июля 2018 | 10:45
на пресс-конференции Инфантиньо признавал, что европейские сборные оторвались, а один журналист предположил, что система отбора неправильная, на Африку всего 6 мест - спрашивает, может больше надо?
vlabumur 16 июля 2018 | 11:09
Если не брать спортивную составляющую. (безусловный успех сборной России) то никто не будет спорить чемпионат провалился.
что всем разумным людям очевидно.
Pussy Riot и аварии на стадионах стали заключительной точкой.