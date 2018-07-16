Завершившийся чемпионат мира по футболу стал третьим в истории по результативности

Из 64 матчей лишь один завершился нулевой ничьей.

169 голов. До рекорда не хватило всего двух мячей. Двадцать лет назад во Франции и четыре года назад в Бразилии забитых мячей было чуточку больше – по 171 штуки на турнир. И при этом практически полное отсутствие матчей без голов. Единственное исключение – игра Дания – Франция в третьем туре группового этапа. Кстати, 73 из 169 голов были забиты со стандартов. То есть, 43% мячей, отправленных в ворота, стали результатом удачно исполненных пенальти, штрафных, угловых, а в двух случаях даже аутов.

Результативность финального матча, наоборот, поломала тренд, обозначившийся в последние годы. В XXI-м веке больше двух в кульминационных матчах первенств планеты не забивали. Тут же случился град голов. Итог финала Франция – Хорватия, напомню, 4-2 в пользу подопечных Дидье Дешама. В последний раз такое было 52 года назад. В 66-м году Англия победила с тем же счетом сборную ФРГ. Был, правда, и более результативный финал. В 1958-м Бразилия с Гарринчей и Пеле обыграла Швецию со счетом 5-2.

Лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу стал англичанин Гарри Кейн. На его счету 6 голов.