Администрация YouTube заблокировала видеообращение Pussy Riot, записанное перед акцией «Милиционер ступает в игру»

При попытке воспроизвести видео появляется сообщение, что ролик содержит материалы от партнёров ФИФА, который заблокировал их показ в целях соблюдения авторских прав. Сейчас видеообращение доступно по новой ссылке. У него уже более 14 тысяч просмотров.

Сразу после задержания требования Pussy Riot появилось на их странице в Фэйсбуке.

Акционист Пётр Верзилов и ещё три активистки во время финального матча Чемпионата мира выбежали на поле в полицейской форме. Их задержали и составили административные протоколы. Они по-прежнему находятся в ОВАД «Лужники», адвоката к ним не пустили.