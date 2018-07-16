Администрация YouTube заблокировала видеообращение Pussy Riot, записанное перед акцией «Милиционер ступает в игру»
При попытке воспроизвести видео появляется сообщение, что ролик содержит материалы от партнёров ФИФА, который заблокировал их показ в целях соблюдения авторских прав. Сейчас видеообращение доступно по новой ссылке. У него уже более 14 тысяч просмотров.
Сразу после задержания требования Pussy Riot появилось на их странице в Фэйсбуке.
Акционист Пётр Верзилов и ещё три активистки во время финального матча Чемпионата мира выбежали на поле в полицейской форме. Их задержали и составили административные протоколы. Они по-прежнему находятся в ОВАД «Лужники», адвоката к ним не пустили.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
noxepy_7_40_ 16 июля 2018 | 10:02
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал "педофилом" британского дайвера Верна Уонсорта, спасавшего детей из пещеры в Таиланде, после того как тот раскритиковал его план по созданию мини-субмарины для вызволения юных футболистов, об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Уонсорт ранее на своей странице в Twitter назвал план Маска по спасению подростков "пиар-трюком" и посоветовал миллиардеру "засунуть свою подлодку куда поглубже".
Маск, отвечая в Twitter Уонсорту, заявил, что никогда не видел "этого британского экспата, который живет в Таиланде, в пещере", где оказались заперты дети. Он предложил дайверу "показать видео спасения" школьников, а затем добавил: "Знаешь, не утруждай себя показом видео. Мы заставим одну из мини-субмарин пройти весь путь в пещере. Извини, педофил, ты сам попросил об этом".
Маск никак не разъяснил свои слова, при этом многие комментаторы раскритиковали его за это высказывание. Позднее миллиардер удалил свой твит.
danko_viola 16 июля 2018 | 10:04
noxepy_7_40_: вот это правильно! Где старуха данко1 спец в видеообращениях?
danko_viola 16 июля 2018 | 10:15
danko_viola: вы извините, но на поле в форме, я думал 1 есть старуха данко1 из маями. Она же на все митинги ходит?
parasuk_ 16 июля 2018 | 10:21
pavelmistery: После подвига павленского все эти навальный, верзилов и гудков лишь жалкие фигляры, недоучки и импотенты. Впрочем, как и все трущиеся здесь либерашки :)
cosmo_ 16 июля 2018 | 10:08
noxepy_7_40_:
Маск еще раз подтвердил, что он тупой пиарщик!!!
andre_klimov 16 июля 2018 | 11:12
noxepy_7_40_:
О, портянычи бросились перебивать одну новость другой, более "безопасной" для обсуждения...
olegleon 16 июля 2018 | 10:02
так даже запад пытается научить пусек соблюдать законы
ematveev 16 июля 2018 | 10:02
Обращение в ЕСПЧ и письмо всех правозащитников уже было?
sbk 16 июля 2018 | 10:02
Может, профессию адвоката отменить?
zurrog_ 16 июля 2018 | 10:28
mikr: у нас эти "фанаты" и "примкнувшие к ним хулиганы" ведут телепередачи, сидят в правительстве и в Кремле. А "шампанское" - это пойло из супермаркета им не нужно. Вы же сами и оплатили им холодненькое "Дом Периньон" на весь век.
mikhail_spb_ 16 июля 2018 | 10:05
Видимо, "милиционер вступил в игру", наехав на администрацию YouTube?
danko_viola 16 июля 2018 | 10:08
mikhail_spb_: видимо, вероятно, возможно, вроде. Отнюдь. Мильтоны, кадырка, пролонгация, припиндосить, чемпионатик. Наехав. На. Тролль тупо юморной. Коклотролль.
parasuk_ 16 июля 2018 | 10:26
mikhail_spb_: Таки да. Всю ночь их мучили в подвалах лубянки секретными приемами дзюдо. Потом кто-то, похожий на Путина, сказал, что все вы теперь павленские и приказал отвести на Красную площадь. После такого любой сломается :)
cosmo_ 16 июля 2018 | 10:06
К Павленскому их в компанию... Акционистов - к акционистам!
polikarpich 16 июля 2018 | 10:46
parasuk_: И даже ты решил тут что-то крякнуть! Почему "даже"? Да они-то "либералы", а вот ты кто есть такой по жизни? Потребитель продуктов?
donez 16 июля 2018 | 10:27
И тут накачанные, как куриные окорочка, "зеленые человечки" гонялись за девчонками... Нигде от них не дется, даже на футболе...)))
j_partizan 16 июля 2018 | 10:30
Обеспечение безопасности на матче было ни к чёрту.
ФСБ не КГБ.
terens 16 июля 2018 | 10:39
У хорватов и так игра на нервах была а тут еще эти гоблины вылезли, а время тайма то идет. Показательным было как хорват в грубой форме велел ряженому менту удалиться с поля. Я тоже не одобряю такого поведения акционистов.
bagarius_goonch 16 июля 2018 | 10:51
Перевод Пусси Найти на русский язык - о..евшие вагины. Так поняла это словосочетание Мадонна, когда ее спросили - что она о них думает?