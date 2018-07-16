Следователи начали проверку туроператора «Натали турс»
Об этом Интерфаксу заявила пресс-секретарь Российского Союза туриндустрии Ирина Тюрина. Сотрудники компании подтверждают, что представители ведомства побывали в минувшую пятницу в офисе туроператора. Ещё один источник сообщил, что была изъята часть документации, добавила Ирина Тюрина.
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