Следователи начали проверку туроператора «Натали турс»

Об этом Интерфаксу заявила пресс-секретарь Российского Союза туриндустрии Ирина Тюрина. Сотрудники компании подтверждают, что представители ведомства побывали в минувшую пятницу в офисе туроператора. Ещё один источник сообщил, что была изъята часть документации, добавила Ирина Тюрина.