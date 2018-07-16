Компания «Мегафон» проведёт делистинг с Лондонской фондовой биржи
Соответствующее решение принято на заседании совета директоров. Через дочернюю компанию «Мегафон» выкупить 20,8 процента всех выпущенных и размещённых обыкновенных акций и GDR. Программа должна завершиться 22 августа этого года.
Комментарии3
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davi__koloradov 16 июля 2018 | 09:37
жидко обделались и сбежали с международного фондового рынка... Позорище!
viktor20123 16 июля 2018 | 09:49
davi__koloradov:
Компания Мегафон навязывает свои платные подписки.
Мегафон - патентованны
seryj_wolk 16 июля 2018 | 09:50
Начало конца!