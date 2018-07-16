В интернете обнаружены масштабные утечки персональных данных российских граждан

Интернет-эксперт Павел Медведев выяснил, что через поисковые запросы в Яндексе можно найти сканы паспортов, билеты на самолёт или поезд, данные о платежах в Сбербанке и многие другие персональные данные. В частности, они находятся на сайтах мэрии Москвы, Сбербанка, ВТБ и других ресурсов. Представители Сбербанка, комментируя утечки, заявили, что разбираются с описанной в статье Медведева ситуацией, однако считают, что данных, которые могут нанести ущерб банку или клиентам, здесь нет.