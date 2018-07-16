В интернете обнаружены масштабные утечки персональных данных российских граждан
Интернет-эксперт Павел Медведев выяснил, что через поисковые запросы в Яндексе можно найти сканы паспортов, билеты на самолёт или поезд, данные о платежах в Сбербанке и многие другие персональные данные. В частности, они находятся на сайтах мэрии Москвы, Сбербанка, ВТБ и других ресурсов. Представители Сбербанка, комментируя утечки, заявили, что разбираются с описанной в статье Медведева ситуацией, однако считают, что данных, которые могут нанести ущерб банку или клиентам, здесь нет.
Комментарии7
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ostapbey 16 июля 2018 | 09:33
Главное что Яровая взошла на пьедестал среди озимых..
Как Шапокляк на крысу.
Ларису даже..
ostapbey 16 июля 2018 | 09:36
Занятия старухи Шапокляк
Она поставила себе задачу – делать по пять злых поступков в день, чтобы прославиться. Переходила проезжую часть в неположенном месте, обливала прохожих водой, стреляла из рогатки по голубям, вытряхивала мусор из урн и пугала жителей домов выстрелами из пугача. Но все-таки в ней есть что-то хорошее. Каждая встреча Шапокляк и крокодила Гены с Чебурашкой заканчивалась тем, что им удавалось перевоспитать зловредную старушку. Правда, на совершение хороших дел ее хватало недолго, и она довольно быстро принималась за старое..
shicotus_live 16 июля 2018 | 09:37
В интернете обнаружены масштабные утечки российских граждан...
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Эхо не отстаёт от прогресса, и берёт на работу каклгастарбайтеров? А русский язык выучить слабо?))
snikkersnepper 16 июля 2018 | 09:36
"...В интернете обнаружены масштабные утечки российских граждан..."
Простите, а на ЭМ, вообще, хоть когда-нибудь трезвыми новости пишут?
pasokolov 16 июля 2018 | 09:37
Ну заголовок все же стоит поправить .. все таки не граждане утекли, а их данные..
olegleon 16 июля 2018 | 09:42
и куда российские граждане утекли в интернете?
вот что значит "понедельник - день тяжёлый" )))))
stebinmaku 16 июля 2018 | 09:48
На Эхе обнаружены масштабные протечки крыши..