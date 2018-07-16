Трамп: Отношения между США и Россией никогда не были хуже, чем сейчас
Об этом в своём Твиттере написал президент США Дональд Трамп. По его словам, такая ситуация сложилась, цитирую, «из-за многих лет безрассудства и глупости Соединённых Штатов». Эта запись появилась за несколько часов до планируемой встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки.
Совместная пресс-конференция Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки запланирована на 16.50 по Москве. Это следует из графика президента США, который был опубликован Белым домом. Планируется, что главы государств встретятся один ни один в 13.20, а в 14.50 их дискуссия перейдёт в совместный ланч.
Комментарии3
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ur_sus 16 июля 2018 | 09:36
//их дискуссия перейдёт в совместный ланч.//
главное, чтобы в танец... дискуссия не перешла...
mikhail_spb_ 16 июля 2018 | 09:36
Выходит, американцы творили безрассудства в то время, как Россия под мудрым руководством проводила неизменно миролюбивую и умную политику?
ur_sus 16 июля 2018 | 09:41
mikhail_spb_:
Трамп - это американский "Шурик Горный": тока Шурик на "Эхе" свои шедеверы грузит, а Дональд Горный твиттер зас@рает....