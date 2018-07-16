Акция Pussy Riot во время финального матча Чемпионата мира ставила своей целью привлечь внимание к ситуации в России

На странице группы в Фэйсбуке активисты требуют освободить всех политзаключённых, не сажать за лайки, прекратить незаконные аресты на митингах, не фабриковать уголовные дела и допустить политическую конкуренцию.

Накануне Пётр Верзилов и ещё три активистка выбежали на поле на 52 минуте финального матча. Они были задержаны, возбуждены административные дела.