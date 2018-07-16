Акция Pussy Riot во время финального матча Чемпионата мира ставила своей целью привлечь внимание к ситуации в России
На странице группы в Фэйсбуке активисты требуют освободить всех политзаключённых, не сажать за лайки, прекратить незаконные аресты на митингах, не фабриковать уголовные дела и допустить политическую конкуренцию.
Накануне Пётр Верзилов и ещё три активистка выбежали на поле на 52 минуте финального матча. Они были задержаны, возбуждены административные дела.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 16 июля 2018 | 09:33
По крайней мере, эта акция вскрыла тот факт, что в ментуре работают придурки, мечтающие о 37-м годе.
И, несомненно, доставила несколько приятных минут нацдилеру, наблюдавшему за ней из своей бронированной ложи.
patrikk_1 16 июля 2018 | 09:44
Активисты требуют освободить всех политзаключённых, не сажать за лайки, прекратить незаконные аресты на митингах, не фабриковать уголовные дела и допустить политическую конкуренцию...
Группа Кирилла Серебренникова, тоже в знак протеста воровала.
roman_i_olga 16 июля 2018 | 09:49
patrikk_1: либерасты уже не знают что выкинуть лишь поднять свой рейтинг с 1 до процентов
danko_viola 16 июля 2018 | 09:49
mikhail_spb_: по крайней, вероятно, возможно, вроде возможно, пролонгация, чемпионате, пропиндосить, мильтоны. Отнюдь. Тролль хохло юморной.
ukraminadozemljudobrjt 16 июля 2018 | 09:33
Мозга нет считай калека. Европа гуляет на чемпионате, им пох на пусе.
eule 16 июля 2018 | 09:35
Их целью был самопиар. На чего-то большее мозгов явно не хватило.
olegleon 16 июля 2018 | 09:40
"кто о чём, а вшивый о бане"
из всего чемпионата эховцы увидели только пусек
sg91 16 июля 2018 | 09:46
К себе прошмандовки хотели привлечь внимание. Давно этих шлюх никто не вспоминал, с тех пор как на ОИ 2014 казаки плетками их не отшлепали...
Только штраф и побольше. Никаких сроков, даже условных. Не дай бог еще "политических " добавиться.
noxepy_7_40_ 16 июля 2018 | 09:47
Ага,ага. Мало сейчас о России говорят, надо к ней внимание привлекать. К себе, к убогим, никому не нужным неудачникам внимание привлекают. Более не на что не способны.
gluhoy2250 16 июля 2018 | 09:49
Молодцы редакторы, только и видят бешеные вагины, а в это время в городе Париже побиты витрины и разграблены и 110000 полицейских ( интересно откуда в "демократическом" государстве столько и только в столице) ведут настоящий бой, чтобы успокоить ублюдков! ЭХО, Браво!!