Курортный сбор в размере 10 рублей в день начнут взимать с сегодняшнего дня в восьми экспериментальных территориях Краснодарского края.

Эта мера не обеспечит серьезных поступлений в бюджет. Ранее такое мнение агентству ТАСС высказал гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Эксперимент по введению курортного сбора начался 1 мая в курортных городах Ставрополья и Алтая. В Крыму эксперимент отложен до 1 мая следующего года.