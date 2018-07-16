Курортный сбор в размере 10 рублей в день начнут взимать с сегодняшнего дня в восьми экспериментальных территориях
Курортный сбор в размере 10 рублей в день начнут взимать с сегодняшнего дня в восьми экспериментальных территориях Краснодарского края.
Эта мера не обеспечит серьезных поступлений в бюджет. Ранее такое мнение агентству ТАСС высказал гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Эксперимент по введению курортного сбора начался 1 мая в курортных городах Ставрополья и Алтая. В Крыму эксперимент отложен до 1 мая следующего года.
Комментарии14
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antiboh 16 июля 2018 | 09:07
а чо так скромно? с сотни начинать надо..
leprikon 16 июля 2018 | 09:09
10 рублей в день за плавающие в море какашки-это очень милосердно)
polsan 16 июля 2018 | 09:24
leprikon: стоимость тех же какашек в других морях, много выше ))
balamuto 16 июля 2018 | 09:26
Расияне, вы отдыхайте, но не забывайте, что вы государству должны по гроб жизни. Ишь раскайфовались на халяву.
suren_112 16 июля 2018 | 09:35
balamuto:
Россияне отдыхают на Родине, и всем довольны, а либералы все по южным морям шатаются, и визжат на грани истерики.
suren_112 16 июля 2018 | 09:31
leprikon:
А ты каким образом попал на Южный берег Крыма? Либералы ведь, состоятельные люди, все в южных морях плескаются.
vezdehod 16 июля 2018 | 09:39
С холопа по нитке - царю батюшке галстук на шею.
nemez1 16 июля 2018 | 09:11
Я заплачу курортный сбор итальянцам, грекам, испанцам, кому угодно, но не РФ и Украине, которые убивали и грабили нас без суда и следствия и ничего не вернули.
polsan 16 июля 2018 | 09:26
nemez1: а вы никого не грабили и не убивали без суда и следствия?
nemez1 16 июля 2018 | 09:38
polsan: личноя никого, но в России и Украине массовые репрессии
немцев начались в 1938 году.
davi__koloradov 16 июля 2018 | 09:16
А с какой целью взимается плата?! С целью ремонта провала. Чтобы не слишком проваливался! (c)
suren_112 16 июля 2018 | 09:29
davi__koloradov:
Сто рублей за десять дней отдыха.
Состоятельные либералы, а как известно состоятельные они на 99%, на чай в кабаках больше оставляют.
Но визжать будут и за три рубля. Ни корейки преступному режиму не желают давать. А вот нищему в Нью-Ёрке, с удовольствием кинут пять баксов.
volkov_25 16 июля 2018 | 09:29
Что, жалко десятку для чиновника?
suren_112 16 июля 2018 | 09:37
volkov_25:
Даже если бы по рублю в день взимали, либерасня и в этом случае не переставала бы истерить.