Акция протеста в поддержку Олега Сенцова пройдет в Хельсинки незадолго до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа
Накануне в городе провели митинг, где звучали обращения к президентам России и США.
Активисты из России специально приехали в Финляндию, чтобы выступить за освобождение Олега Сенцова в городе проведения российско-американского саммита. При въезде в Хельсинки на границе их задержали и изъяли баннеры и плакаты, однако вскоре отпустили и протестующие создали новые самодельные плакаты. Ни них написано «Свободу политзаключенным! Свободу Олегу Сенцову!» Общий резонанс должен помочь осужденному, поскольку сейчас в Хельсинки много мировых СМИ, которые могут привлечь внимание к голодовке Олега Сенцова, считают организаторы акции.
В воскресенье на Сенатской площади состоялся митинг под лозунгом «Хельсинки за права человека». Протестующие призывали власти ЕС гуманно относиться к беженцам и не высылать мигрантов, просили остановить войну в Сирии, выступали против расизма и дискриминации. Со сцены звучали призывы защищать экологию во всем мире.
За ходом митинга на Сенатской площади наблюдали несколько полицейских, участников акции они не задерживали.
Комментарии10
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ukraminadozemljudobrjt 16 июля 2018 | 09:11
Всем насрать на это животное.
antiboh 16 июля 2018 | 09:14
ukraminadozemljudobrjt: эты вы про трампа или путина? понятнее выражаться надо.
suren_112 16 июля 2018 | 09:19
antiboh:
Мы это про террориста Сенцова.
shicotus_live 16 июля 2018 | 09:33
Активисты из России специально приехали в Финляндию, чтобы выступить за освобождение Олега Сенцова...
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именно из России?
Ну. для наших рукопожатных это обычное дело. Они готовы защищать любого иностранного террориста, и им глубоко плевать на своих российских заложников, которых держит киевские нацики
skif_05 16 июля 2018 | 09:15
Сенцов видимо поставит мировой рекорд по голоданию. Ему еще лет 15 голодать.
rus 16 июля 2018 | 09:16
А как же наша Надюша, ведь она тоже голодает в теперь уж в бандеровских застенках?
suren_112 16 июля 2018 | 09:21
rus:
Надежда оказалась врагом демократии. Не разглядели в ней ее ненависть к западным ценностям.
avp235 16 июля 2018 | 09:22
"Да здравствует международная солидарность трудящихся!"
"Миру - мир!"
Удивительно современны советские лозунги 60-х.
sniper777 16 июля 2018 | 09:23
...активисты из России приехали в Х.... А на какие средства передвигаются эти негде не работающие граждане России, не представляющие декларации об доходах в налоговые органы, но живущие лучше чем средний класс на сытом западе?
Вот где нужно поработать гражданину Навальному, также негде не работающему много лет, но живущему припеваючи, и известить наши налоговые органы об источниках доходов этих граждан, а не об высосанных из пальца об наших олигархах.
polsan 16 июля 2018 | 09:34
sniper777: если вы завидуете им запишитесь в их ряды, вы же тоже нифига не делаете и не известно на что живёте, а так будете как на "сытом западе" ))