Акция протеста в поддержку Олега Сенцова пройдет в Хельсинки незадолго до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

Накануне в городе провели митинг, где звучали обращения к президентам России и США.

Активисты из России специально приехали в Финляндию, чтобы выступить за освобождение Олега Сенцова в городе проведения российско-американского саммита. При въезде в Хельсинки на границе их задержали и изъяли баннеры и плакаты, однако вскоре отпустили и протестующие создали новые самодельные плакаты. Ни них написано «Свободу политзаключенным! Свободу Олегу Сенцову!» Общий резонанс должен помочь осужденному, поскольку сейчас в Хельсинки много мировых СМИ, которые могут привлечь внимание к голодовке Олега Сенцова, считают организаторы акции.

В воскресенье на Сенатской площади состоялся митинг под лозунгом «Хельсинки за права человека». Протестующие призывали власти ЕС гуманно относиться к беженцам и не высылать мигрантов, просили остановить войну в Сирии, выступали против расизма и дискриминации. Со сцены звучали призывы защищать экологию во всем мире.

За ходом митинга на Сенатской площади наблюдали несколько полицейских, участников акции они не задерживали.