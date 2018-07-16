Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут сегодня полноформатную встречу в Хельсинки

Конкретного плана того, что будет обсуждаться на саммите, нет. Об этом ранее рассказал телеканалу RT пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Песков добавил, что повестку саммита будут определять сами главы государств.

Накануне переговоров Дональд Трамп не исключил, что поставит вопрос о выдаче двенадцати российских разведчиков, которым выдвинуто обвинение в кибератаках. Впрочем, Трамп оговорился, что это случилось при администрации предыдущего президента США.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимается вопросом вмешательства России в выборы 2016 года.