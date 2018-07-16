Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут сегодня полноформатную встречу в Хельсинки
Конкретного плана того, что будет обсуждаться на саммите, нет. Об этом ранее рассказал телеканалу RT пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Песков добавил, что повестку саммита будут определять сами главы государств.
Накануне переговоров Дональд Трамп не исключил, что поставит вопрос о выдаче двенадцати российских разведчиков, которым выдвинуто обвинение в кибератаках. Впрочем, Трамп оговорился, что это случилось при администрации предыдущего президента США.
Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимается вопросом вмешательства России в выборы 2016 года.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 16 июля 2018 | 09:06
Если нет плана переговоров, то зачем их проводить?
nampuom_nugopaxu 16 июля 2018 | 09:20
mikhail_spb_: надо чтоб Путин приказал Трампу сдаться. Ну или хотя бы нефть по 300 баксов сделал. Вот тогда-то Рашка расцветёт.
vezdehod 16 июля 2018 | 09:37
Владимир Владимирович принял душ, поменял памресы и с "чистой совестью" отбыл в Финляндию.
luger_max_otto 16 июля 2018 | 09:24
Тут хитрее: в соответствии с финскими законами не удалось ввести в страну план Путина.
davi__koloradov 16 июля 2018 | 09:09
путин прибудет в Хельсинки со своей супругой Д. Медведевым.
banyi2 16 июля 2018 | 09:11
Очередной фейк Эхо, где Трамп это заявил? Ссылку пожалуйста.
antiboh 16 июля 2018 | 09:17
banyi2: Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть вопрос о том, чтобы запросить у РФ выдачу Соединенным Штатам 12 предполагаемых сотрудников российских разведслужб, которым предъявлены обвинения в хакерских атаках.
dsa_dsf 16 июля 2018 | 09:32
Дождался дед Пыня своего счастия