Полиция составила административные протоколы на участников группы Pussy Riot...

Они выбежали на поле во время финала Чемпионата мира по футболу. Им грозят штраф до 10 тысяч рублей и обязательные работы.

Четыре участника Pussy Riot до сих пор остаются в ОВД «Лужники», куда их доставили сразу после инцидента во время финального матча между Францией и Хорватией. Накануне адвокат правозащитной организации «Агора» Николай Васильев сообщил, что его не допустили к задержанным. Он уже подал жалобу на эти действия полиции. Инцидент случился в начале второго тайма. Три активистки, а также предположительно издатель «Медиазоны» и продюсер группы Петр Верзилов, выбежали на поле в полицейской форме. Спустя минуту они были задержаны стюардами и настоящими полицейскими. Акция получила название «Милиционер вступает в игру».

Так участники Pussy Riot требовали освободить всех политзаключенных, прекратить незаконные аресты на митингах и допустить политическую конкуренцию. При этом на трансляции с одной из камер, выложенной Первым каналом, видно, что активисты спокойно спустились с трибуны к кромке поля и через несколько секунд беспрепятственно выбежали на поле. Стюарды перед этим никак не отреагировали на такие действия.

Между тем друзья участников Pussy Riot рассказали «Коммерсанту», что акция готовилась неделю: для этого были приобретены паспорта болельщиков. При этом для маскировки Верзилов сделал уставную стрижку, а три активистки надели парики, чтобы скрыть яркий цвет волос.