Полиция составила административные протоколы на участников группы Pussy Riot
Они выбежали на поле во время финала Чемпионата мира по футболу. Им грозят штраф до 10 тысяч рублей и обязательные работы.
Четыре участника Pussy Riot до сих пор остаются в ОВД «Лужники», куда их доставили сразу после инцидента во время финального матча между Францией и Хорватией. Накануне адвокат правозащитной организации «Агора» Николай Васильев сообщил, что его не допустили к задержанным. Он уже подал жалобу на эти действия полиции. Инцидент случился в начале второго тайма. Три активистки, а также предположительно издатель «Медиазоны» и продюсер группы Петр Верзилов, выбежали на поле в полицейской форме. Спустя минуту они были задержаны стюардами и настоящими полицейскими. Акция получила название «Милиционер вступает в игру».
Так участники Pussy Riot требовали освободить всех политзаключенных, прекратить незаконные аресты на митингах и допустить политическую конкуренцию. При этом на трансляции с одной из камер, выложенной Первым каналом, видно, что активисты спокойно спустились с трибуны к кромке поля и через несколько секунд беспрепятственно выбежали на поле. Стюарды перед этим никак не отреагировали на такие действия.
Между тем друзья участников Pussy Riot рассказали «Коммерсанту», что акция готовилась неделю: для этого были приобретены паспорта болельщиков. При этом для маскировки Верзилов сделал уставную стрижку, а три активистки надели парики, чтобы скрыть яркий цвет волос.
Комментарии6
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markdim 16 июля 2018 | 09:05
как раз тот случай когда хотелось бы, чтобы "административку" подвели бы под "уголовку"! И дали бы реальный срок этим дебилам.
patrikk_1 16 июля 2018 | 09:13
Полиция составила административные протоколы на участников группы Pussy Riot...
Для русофобской петушни, выходка Pussy Riot - главное событие ЧМ 2018.
porvana_v_klochya 16 июля 2018 | 09:38
Подобного этим недоумкам героя уже воспевали на Эхе, некого Петра Павленского. Дескать, бесстрашный борец с кровавым режимом и выдающийся художник-акционист современности. Только вот во Франции ( предоставившей ему убежище ) этот герой почему то в психушку угодил на принудительное лечение. Эхо, ты не в курсе, почему твой столь еще недавний кумир в ней оказался?
sekretniy_fizik 16 июля 2018 | 09:49
porvana_v_klochya: Да наше Эхо уже и этих очередных придурков воспевать начало на своем сайте. Их видеообращение вывесило на сайте. Очередные борцы с кровавым режимом типа. Эхо, ты бы сразу в дурку шла что ли на поиск своих героев-борцов. Потом что на этом "свободном западе" местные западные общечеловеки их все равно туда потом упрятывают, этих твоих героев.
sniper777 16 июля 2018 | 09:27
ЭхоМуть усердно пиарит свой электорат из ДомаДураков.
weeta 16 июля 2018 | 09:43
Праздник спорта закончился, начались пыточные будни.