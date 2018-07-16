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08:47, 16 июля 2018

Почти 60 процентов россиян считают убийство царской семьи чудовищным преступлением

Таковы данные опроса ВЦИОМ, проведённого накануне 100-летия расстрела последнего российского императора и его семьи. Ещё 29 процентов думают, что смертная казнь – это слишком большая расплата, однако Николай II должен был понести наказание. Лишь 3 процента полагают, что расстрел царской семьи был справедливым возмездием народа.

Комментарии

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yralez 16 июля 2018 | 08:49

Неужто и про путина будут также считать ?........всего лишь 60 %.

ur_sus 16 июля 2018 | 08:54

yralez:
//всего лишь 60 %//
...86%...

semia 16 июля 2018 | 08:57

Давайте поговорим о пенсиях.... Или после мундиаля сразу на Николая перекинемся?

antiboh 16 июля 2018 | 09:00

semia: сегодня Николай,Путин,Трамп...завтра Боинг

skif_05 16 июля 2018 | 08:58

ur_sus:
Вот так большинство россиян ненавидят либерал-большевистскую мразь.

kokeshi 16 июля 2018 | 09:08

skif_05: "либерал -большевистскую власть".
Каша у тебя в голове, неуважаемый. Каша из дерьма.

skif_05 16 июля 2018 | 09:12

kokeshi:
Доиграетесь, что скоро вашу либерал-большевистскую мразь, здоровая, имперско-патриотически настроенная часть общества будет громить средь бела дня, а казаки ногайками учить Родину любить.

semia 16 июля 2018 | 08:59

yralez: Думаете и путина ждет такой же финал?

skif_05 16 июля 2018 | 09:08

semia:
Путина ждет финал Каддафи. А Шендерович с Макаревичем лично его изнасилуют черенком от лопаты. Не удивительно, что весь цвет либеральной оппозиции мечтает это проделать с Путиным, за то что он цинично унижает лучших людей России.

sg91 16 июля 2018 | 08:55

Был расстрел не царской семьи, а семьи рядового гражданина России.
Чудовищным является лишь то, что вместе с Николаем Романовым были расстреляны дети и женщины.
Англия могла бы приютить эту семейку сразу после отречения, но даже им он был не нужен, хоть и родственник.
Еще более чудовищным преступлением является втягивание России в ненужную ей войну..

ostapbey 16 июля 2018 | 08:58

sg91: ну и кто тебя, чайника в этом деле, втягивает Боинги сбивать??
Стрелков или Гирькин даже??.

skif_05 16 июля 2018 | 09:00

sg91:
Диктатура либералов, тирания либералов,

Озверели комиссары либеральных идеалов, –

Что-то в зверстве либералов есть от беломор-каналов,

Что-то в зверстве либералов есть от пыточных подвалов.

Диктатура либералов, тирания либералов,

Либеральное гестапо: кто не с ними – тот нигде!..

Что-то в зверстве либералов есть от лагерных амбалов,

Крокодилов креативных, эффективных в той среде.

ostapbey 16 июля 2018 | 08:56

Через сто лет???вот тормоза же..
До распятого мальчика тоже сто лет буддут соображать о справедливости?
А вот на троих, так эти же русские думатели, быстрее соображают.
И очень даже.

perestarok 16 июля 2018 | 09:01

ostapbey: "А вот на троих, так эти же русские думатели, быстрее соображают. "

Личный опыт?

ostapbey 16 июля 2018 | 09:05

perestarok: а кто тебя перестарка раскусит?? Только если какой нибудь русский, такой же перестарок, как и ты.
Даже..

skif_05 16 июля 2018 | 09:03

ostapbey:
А вот на троих, так эти же русские думатели, быстрее соображают.
=========================
Что-же ты, русский валенок, такой тормоз?
А как поллитру раздавить, так сразу в мозги в нужном направлении работают.

perestarok 16 июля 2018 | 08:59

"Почти 60 процентов россиян считают убийство царской семьи чудовищным преступлением"

Убийство членов семьи - преступление, а расстрел царя и царицы - заслуженное наказание.

ostapbey 16 июля 2018 | 09:02

perestarok: а за что их замочили не в сортире, а в царской водке??
Ты впустую вякаешь, или можешь сформулировать состав ихнего преступления??
Можешь посоветоватьсч с юрыстом процентов так МАХ 34-46, если ты стар до возраста перестарка.
Даже..

perestarok 16 июля 2018 | 09:12

ostapbey: "можешь сформулировать состав ихнего преступления?? "

Доведение самой богатой страны мира до Геволюции.

ostapbey 16 июля 2018 | 09:19

perestarok: до Геволюции?? Доведение?? Интересная статья твоего головного кодекса.. Осталось спросить почему геволюцию в Украине федерасты и за три мильярда не РУБЛЕЙ а баксов, не учинили..а вот американка, за авоську печенюшек запросто?
Даже!!

skif_05 16 июля 2018 | 09:05

perestarok:
Вы, либерально-большевистское племя, не задумываясь и все 86% ватников в газовые печи с удовольствием отправили, чтобы не мешали торжеству либерализма в ЭТОЙ СТРАНЕ.

platonnekafrin 16 июля 2018 | 09:01

А сколько могут повторить?

(комментарий скрыт)

polsan 16 июля 2018 | 09:03

Таковы данные опроса ВЦИОМ )) Большой авторитет !)

(комментарий скрыт)

yuriykyvich 16 июля 2018 | 09:22

Согласно данному опросу только 3% населения - Клинические Идиоты. И еще 29% - поддаются излечению. Что же, это несколько обнадеживает.

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