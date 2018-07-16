Почти 60 процентов россиян считают убийство царской семьи чудовищным преступлением
Таковы данные опроса ВЦИОМ, проведённого накануне 100-летия расстрела последнего российского императора и его семьи. Ещё 29 процентов думают, что смертная казнь – это слишком большая расплата, однако Николай II должен был понести наказание. Лишь 3 процента полагают, что расстрел царской семьи был справедливым возмездием народа.
Комментарии24
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yralez 16 июля 2018 | 08:49
Неужто и про путина будут также считать ?........всего лишь 60 %.
ur_sus 16 июля 2018 | 08:54
yralez:
//всего лишь 60 %//
...86%...
semia 16 июля 2018 | 08:57
Давайте поговорим о пенсиях.... Или после мундиаля сразу на Николая перекинемся?
antiboh 16 июля 2018 | 09:00
semia: сегодня Николай,Путин,Трамп...завтра Боинг
skif_05 16 июля 2018 | 08:58
ur_sus:
Вот так большинство россиян ненавидят либерал-большевистскую мразь.
kokeshi 16 июля 2018 | 09:08
skif_05: "либерал -большевистскую власть".
Каша у тебя в голове, неуважаемый. Каша из дерьма.
skif_05 16 июля 2018 | 09:12
kokeshi:
Доиграетесь, что скоро вашу либерал-большевистскую мразь, здоровая, имперско-патриотически настроенная часть общества будет громить средь бела дня, а казаки ногайками учить Родину любить.
semia 16 июля 2018 | 08:59
yralez: Думаете и путина ждет такой же финал?
skif_05 16 июля 2018 | 09:08
semia:
Путина ждет финал Каддафи. А Шендерович с Макаревичем лично его изнасилуют черенком от лопаты. Не удивительно, что весь цвет либеральной оппозиции мечтает это проделать с Путиным, за то что он цинично унижает лучших людей России.
sg91 16 июля 2018 | 08:55
Был расстрел не царской семьи, а семьи рядового гражданина России.
Чудовищным является лишь то, что вместе с Николаем Романовым были расстреляны дети и женщины.
Англия могла бы приютить эту семейку сразу после отречения, но даже им он был не нужен, хоть и родственник.
Еще более чудовищным преступлением является втягивание России в ненужную ей войну..
ostapbey 16 июля 2018 | 08:58
sg91: ну и кто тебя, чайника в этом деле, втягивает Боинги сбивать??
Стрелков или Гирькин даже??.
skif_05 16 июля 2018 | 09:00
sg91:
Диктатура либералов, тирания либералов,
Озверели комиссары либеральных идеалов, –
Что-то в зверстве либералов есть от беломор-каналов,
Что-то в зверстве либералов есть от пыточных подвалов.
Диктатура либералов, тирания либералов,
Либеральное гестапо: кто не с ними – тот нигде!..
Что-то в зверстве либералов есть от лагерных амбалов,
Крокодилов креативных, эффективных в той среде.
ostapbey 16 июля 2018 | 08:56
Через сто лет???вот тормоза же..
До распятого мальчика тоже сто лет буддут соображать о справедливости?
А вот на троих, так эти же русские думатели, быстрее соображают.
И очень даже.
perestarok 16 июля 2018 | 09:01
ostapbey: "А вот на троих, так эти же русские думатели, быстрее соображают. "
Личный опыт?
ostapbey 16 июля 2018 | 09:05
perestarok: а кто тебя перестарка раскусит?? Только если какой нибудь русский, такой же перестарок, как и ты.
Даже..
skif_05 16 июля 2018 | 09:03
ostapbey:
А вот на троих, так эти же русские думатели, быстрее соображают.
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Что-же ты, русский валенок, такой тормоз?
А как поллитру раздавить, так сразу в мозги в нужном направлении работают.
perestarok 16 июля 2018 | 08:59
"Почти 60 процентов россиян считают убийство царской семьи чудовищным преступлением"
Убийство членов семьи - преступление, а расстрел царя и царицы - заслуженное наказание.
ostapbey 16 июля 2018 | 09:02
perestarok: а за что их замочили не в сортире, а в царской водке??
Ты впустую вякаешь, или можешь сформулировать состав ихнего преступления??
Можешь посоветоватьсч с юрыстом процентов так МАХ 34-46, если ты стар до возраста перестарка.
Даже..
perestarok 16 июля 2018 | 09:12
ostapbey: "можешь сформулировать состав ихнего преступления?? "
Доведение самой богатой страны мира до Геволюции.
ostapbey 16 июля 2018 | 09:19
perestarok: до Геволюции?? Доведение?? Интересная статья твоего головного кодекса.. Осталось спросить почему геволюцию в Украине федерасты и за три мильярда не РУБЛЕЙ а баксов, не учинили..а вот американка, за авоську печенюшек запросто?
Даже!!
skif_05 16 июля 2018 | 09:05
perestarok:
Вы, либерально-большевистское племя, не задумываясь и все 86% ватников в газовые печи с удовольствием отправили, чтобы не мешали торжеству либерализма в ЭТОЙ СТРАНЕ.
platonnekafrin 16 июля 2018 | 09:01
А сколько могут повторить?
polsan 16 июля 2018 | 09:03
Таковы данные опроса ВЦИОМ )) Большой авторитет !)
yuriykyvich 16 июля 2018 | 09:22
Согласно данному опросу только 3% населения - Клинические Идиоты. И еще 29% - поддаются излечению. Что же, это несколько обнадеживает.