"Почти 60 процентов россиян считают убийство царской семьи чудовищным преступлением"

Таковы данные опроса ВЦИОМ, проведённого накануне 100-летия расстрела последнего российского императора и его семьи. Ещё 29 процентов думают, что смертная казнь – это слишком большая расплата, однако Николай II должен был понести наказание. Лишь 3 процента полагают, что расстрел царской семьи был справедливым возмездием народа.