Президент ОКР: Россия может претендовать на проведение Летних Олимпийских Игр 2036 года

Как заявил президент Олимпийского Комитета России Станислав Поздняков. 2024 и 2028 год уже заняты, а на заявку 2032 года могут претендовать континенты помимо Европы и Америки. Что касается городов проведения, то на них могут претендовать города-миллионники, в которых ранее эти соревнования не проводились. В качестве примера Поздняков привёл Санкт-Петербург и Казань.