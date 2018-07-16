Президент ОКР: Россия может претендовать на проведение Летних Олимпийских Игр 2036 года
Как заявил президент Олимпийского Комитета России Станислав Поздняков. 2024 и 2028 год уже заняты, а на заявку 2032 года могут претендовать континенты помимо Европы и Америки. Что касается городов проведения, то на них могут претендовать города-миллионники, в которых ранее эти соревнования не проводились. В качестве примера Поздняков привёл Санкт-Петербург и Казань.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
luger_max_otto 16 июля 2018 | 08:50
Претендовать может любая страна :)
sanisan 16 июля 2018 | 08:57
А сколько лет будет президенту Путину в 2036 году?
neyexo 16 июля 2018 | 09:00
sanisan: не дождетесь.
За ориентир берите возраст Мугабе, братьев Кастро, старого нового малайзийского премьера (92 г.). С учетом того, что наш спортивнее всех их.
antiboh 16 июля 2018 | 09:03
neyexo: Санкт-Петербург и Казань.//
Города знакомые,страны-то как будут называться?
nampuom_nugopaxu 16 июля 2018 | 09:03
neyexo: дай бог ему здоровья, рашку-то надо доконать.
neyexo 16 июля 2018 | 08:51
В Азиатской части, В Новосибирске или Тюмени - и по этому случаю вернуть туда Собянина, чтоб готовил
yralez 16 июля 2018 | 08:51
Давай, жги.......вынесем.
Вашу банду.
ukraina_biomusor 16 июля 2018 | 08:54
yralez: Ты гавно за собой научись выносить ,для начала !) Клоун ты местный !)
polsan 16 июля 2018 | 08:53
Было бы здорово если бы так и случилось! Посмотрим, какая замечательная жизнь будет через 18 лет! )
vilingrad 16 июля 2018 | 08:57
Россия может и сохраниться в пределах Садового кольца, к этим играм.
Или чекиста вынести на вилах из Кремля.
sadda 16 июля 2018 | 09:01
Путирасты нашли дополнительный кладезь для распила бабла. Не трудно догадаться сколько они нагребли на мундиале, патриоты путинские.
tinon 16 июля 2018 | 09:17
sadda:
Мне - трудно...
bobiksdoh 16 июля 2018 | 09:04
Нет, не может. Путин вряд ли доживет. А нет Путина, нет России, нет победы!
ed10075 16 июля 2018 | 09:23
Что?! Опять Олимпиада?! Опять триллионы на ветер!?
ly4_sveta 16 июля 2018 | 09:32
Фигня вопрос, Путину будет всего-то
84 года!)))
У меня бабушка никогда не лечась и ничем
не болея прожила 93 года, а на этого «мачо»
вся мировая медицина работает.
ly4_sveta 16 июля 2018 | 09:36
Вопрос только в одном - надо будет признать всю допинговую
государственную систему и принять все мировые правила «игры»,
на что Россия до сих пор не идёт и ей запрещено принимать все
мировые турниры. Так что не надо запудривать, и так беспамятному,
населению мозги.