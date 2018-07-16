Все туристы компании «Натали турс» вернутся в Россию до 23 июля

Об этом Интерфаксу сообщила пресс-секретарь Российского Союза туриндустрии Ирина Тюрина. Всем, у кого не было обратных билетов, туроператоры их направят, сказала она.

4 июля «Натали турс» объявила об аннуляции всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем.