Все туристы компании «Натали турс» вернутся в Россию до 23 июля
Об этом Интерфаксу сообщила пресс-секретарь Российского Союза туриндустрии Ирина Тюрина. Всем, у кого не было обратных билетов, туроператоры их направят, сказала она.
4 июля «Натали турс» объявила об аннуляции всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем.
Комментарии4
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semen2026 16 июля 2018 | 08:51
...да, тяжелая им досталась доля, не многие...!)))
vilingrad 16 июля 2018 | 08:53
Шо-та они не горят желанием...
"Жизнь надо прожить таМ, чтобы не было мучительно больно..."
Угораздило же родиться в этой куче дерьма:)
vasya_von_smetankin 16 июля 2018 | 09:02
А кто вернуться не захочет, тот Скрипаль.
valian0822 16 июля 2018 | 09:06
Думаете, он доживёт...