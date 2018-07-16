Песков: Общее заявление президентов России и США по итогам саммита в Хельсинки не планируется
Об этом в интервью RT сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин и Дональд Трамп ограничатся совместной пресс-конференцией, которую Песков назвал очень важной.
Комментарии8
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semen2026 16 июля 2018 | 08:49
частное заявление Дональда Трампа: вова, в гаагу шагом арш!)))
honduras_na_colime 16 июля 2018 | 09:04
Ну ясень пень - по3,14здеть гораздо важнее, чем подписать какие-то документы.
Кстати, когда паханы после тёрок на стрелках тоже никаких документов не подписывают.
И это для них очень важно.
Скорей всего, куратор Плюгавый сразу поставил условие агенту Рыжему: никаких бумаг.
vezdehod 16 июля 2018 | 09:42
Три часа будут пить "Виски" и закусывать солёным огурчиком, но - без Протокола.
vilingrad 16 июля 2018 | 08:51
А нечего будет заявлять. Встретятся два одиночества, а костру разгораться не хочется...
Чекист будет про погоду, Чубчик- про бизнес...
yralez 16 июля 2018 | 08:53
А тем, написанным в МИД, уже подтерлись ?
perestarok 16 июля 2018 | 09:05
"Песков: Общее заявление президентов России и США по итогам саммита в Хельсинки не планируется"
Правильно. Заявлять будет нечего.
platonnekafrin 16 июля 2018 | 09:06
Ясно, молчанка.
"Кошка сдохла, хвост облез.
Кто промолвит, тот и съест".
ly4_sveta 16 июля 2018 | 09:11
Короче, потрындели и разошлись. Просто Трампу очень хочется
заглянуть в путинские глаза и влезть в его душу, получится ли?