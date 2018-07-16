Британские принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Дональдом Трампом во время рабочего визита президента США
Британские принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Дональдом Трампом во время рабочего визита президента США в Соединённое королевство. Об этом пишет газета «Санди Таймс». Это очень необычно, чтобы королева находилась без сопровождения, приводит издание слова источника.
Трамп стал двенадцатым президентом США, которому довелось получить аудиенцию у нынешнего британского монарха, и четвёртого, которого она принимала в Виндзорском замке.
Комментарии6
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a_111111 16 июля 2018 | 08:35
Я думаю плевать ему на принцев....
polsan 16 июля 2018 | 08:49
a_111111: По данным The Telegraph, за год правления королевская семья в среднем тратит около $368 млн. Они живут при коммунизме, а Маркса не любят! ))
kit07_12 16 июля 2018 | 08:37
Прынцы отказались встречаться с Трампом.... а он выражал желание с ними встретиться?
По-моему, ему и королева на хрен не нужна была, бриташки ее сами приволокли к нему, по этикету.
Трамп приехал погутарить с матерью Терезой, а вся королевская семейка ему по ...
mr_samgin 16 июля 2018 | 08:38
США - страна изгой!
polsan 16 июля 2018 | 08:44
mr_samgin: Хотел тебя поставить лайк, но пока не могу, даже при всей моей симпатии к твоему месту проживанию! ))
us101 16 июля 2018 | 09:05
BS!!!
Чувствуется рука Газпрома,... точнее его заднее место, тем, чем оно думает в кремле. Не говоря уже о нововведенном техническом паскудстве ресурса. Такое делать с посетителями сайта много ума не надо, только полость и трусость.
Не знаю что "свободные художники" Эха Москвы будут говорить своим детям в оправдание, такое не отмыватся.