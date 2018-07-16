Британские принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Дональдом Трампом во время рабочего визита президента США в Соединённое королевство. Об этом пишет газета «Санди Таймс». Это очень необычно, чтобы королева находилась без сопровождения, приводит издание слова источника.

Трамп стал двенадцатым президентом США, которому довелось получить аудиенцию у нынешнего британского монарха, и четвёртого, которого она принимала в Виндзорском замке.