Президент США Дональд Трамп может поставить вопрос о выдаче Соединённым Штатам двенадцати российских разведчиков
Их обвиняют в кибератаках. Об этом он сказал в интервью CBS. При этом он вновь заметил, что эти кибератаки происходили при администрации предыдущего президента США.
Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимается вопросом вмешательства России в выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента АША Дональда Трампа с Россией.
Комментарии12
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pravdatut 16 июля 2018 | 08:34
Лучше одного неадеквата!
vezdehod 16 июля 2018 | 08:37
Владимир Владимирович своих Соратников по цеху никогда не сдаст - если они не сдадут его.
luger_max_otto 16 июля 2018 | 08:39
Нормальная стартовая позиция: Трамп по жизни купец и бизнес- переговоры- его хлеб с маслом и икрой под скотч :)
serhio_25__ 16 июля 2018 | 08:36
Ахахаха, а минет не завернуть?
Пиндосня совсем берега потеряла.
mr_samgin 16 июля 2018 | 08:36
Пусть сразу требует, чтобы Путин во всём покаялся и добровольно сдался американским властям.
Россия должна в одностороннем порядке объявить себя колонией США. Чего ждать то?
ostapbey 16 июля 2018 | 09:15
mr_samgin: вот на России как выбирали президента..
Царь Борис ковырял вилкой в рюмке, думал что муха захлебнулась.!
Ан нет.. не муха..
Оказалась Моль!!
Вот и выбрал из чего было.
Даже..
sg91 16 июля 2018 | 08:37
12 человек выбрали президента сверхдержавы??? Сильны ребята! А он их теперь наградить небось хочет? Или таким образом обезопаситься, чтобы на следующих выборах они кого-нибудь другого не выбрали )))
ostapbey 16 июля 2018 | 09:10
Ложка дегтя портит бочку меда...!А вот на парашу сколько меда не лей..все русский дух прет и прет..
Даже..
neyexo 16 июля 2018 | 08:38
Надо у них самих спросить
Вдруг захотят
yralez 16 июля 2018 | 08:42
Скорее их пришьют тут.
pulalala 16 июля 2018 | 08:58
Выдавать-то некого.
Эти 12 друзей хутина - уже пошли в расход.
krek63 16 июля 2018 | 09:20
Конституция РФ запрещает выдавать граждан РФ любой другой стране