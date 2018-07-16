Президент США Дональд Трамп может поставить вопрос о выдаче Соединённым Штатам двенадцати российских разведчиков

Их обвиняют в кибератаках. Об этом он сказал в интервью CBS. При этом он вновь заметил, что эти кибератаки происходили при администрации предыдущего президента США.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимается вопросом вмешательства России в выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента АША Дональда Трампа с Россией.