Полиция возбудила административные дела в отношении участников группы Pussy Riot

Они выбежали на поле во время финального матча Чемпионата мира. В сообщении столичного главка МВД говорится, что протоколы заведены по статьям «о нарушении правил поведения зрителей на спортивных соревнования» и «О незаконном ношении форменной одежды». Другие детали не приводятся.

Три девушки и один мужчина, судя по всему, акционист Пётр Верзилов, выбежали на поле в полицейской форме на 52 минуте матча.