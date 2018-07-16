Полиция возбудила административные дела в отношении участников группы Pussy Riot
Они выбежали на поле во время финального матча Чемпионата мира. В сообщении столичного главка МВД говорится, что протоколы заведены по статьям «о нарушении правил поведения зрителей на спортивных соревнования» и «О незаконном ношении форменной одежды». Другие детали не приводятся.
Три девушки и один мужчина, судя по всему, акционист Пётр Верзилов, выбежали на поле в полицейской форме на 52 минуте матча.
Комментарии21
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aallttoo 16 июля 2018 | 08:33
«О незаконном ношении форменной одежды»...
Даладно.
Сам Путин, помнится, говорил что военную форму в любом военторге может купить и носить каждый желающий
vezdehod 16 июля 2018 | 08:35
Главное. что Владимир Владимирович всё это видел и это приятно.
patrikk_1 16 июля 2018 | 08:36
Три девушки и один мужчина, судя по всему, акционист Пётр Верзилов, выбежали на поле в полицейской форме на 52 минуте матча...
Посадите их в пресс-хату на тридцать суток, чтобы их там петухи месяц прессовали.
polsan 16 июля 2018 | 08:39
patrikk_1: Когда -нибудь ты точно туда попадёшь и испытаешь на себе все прелести той жизни к которой так стремишься и ждёшь! ))
skif_05 16 июля 2018 | 08:51
polsan:
А не надо идти против законно избранной подавляющим большинством граждан России власти. И тогда не попадешь в пыточные подвалы.
sg91 16 июля 2018 | 08:39
patrikk_1:
педенька верзилов именно эотго и добивается..Судя по сценам в зоомузее, с бабами у него давно ничего не получается..
skif_05 16 июля 2018 | 08:36
aallttoo:
Путин говорил что это может сделать нормальный гражданин, патриот России, а не либеральный выродок.
semper_fidelis 16 июля 2018 | 08:42
skif_05: aallttoo: Форма становится формой только со знаками различия.
А оштрафовать, к сожалению, КоАП позволяет только на полторы тысячи.
drgonish 16 июля 2018 | 09:29
semper_fidelis:
Ну, они не просто форму надели. Они с ее помощью ввели в заблуждение охрану стадиона и совершили хулиганские действия. Думаю, что 1500 они не отделаются, если это не "согласованный" перформанс.
drgonish 16 июля 2018 | 08:45
aallttoo:
[Путин, помнится, говорил что военную форму...]
А пуськи в военной форме выбежали? А ты закон-то читал?
skif_05 16 июля 2018 | 08:34
Оштрафовать на хрен этих выродков на миллион рублей, и коленкой под зад. И так поступать с каждой либеральной сволочью. Только избавление их от денежных знаков остановит жадную к этим знакам либерасню.
drgonish 16 июля 2018 | 08:59
skif_05:
Лучше бы конечно они все свои акции проводили заграницей, как Павленский. Сидит сейчас "творец" во французской тюрьме без суда почти год и никто не кукарекает, и в России спокойно. Красота.
legioner_002 16 июля 2018 | 09:15
skif_05: Так если РФ оштрафует ФИФА за эту выходку, то РФ в порядке регресса может взыскать этот штраф с виновников, то бишь с этих - так что у них все еще впереди.
ramen 16 июля 2018 | 08:40
Да и хрен с ними.
legioner_002 16 июля 2018 | 08:43
Все наши либералы в этих выбежавших - на что угодно пойдут лиш бы подосрат..... А почему так слабо поддерживают этих .... (цензурного слова нет) наши либерасты - Эхо где лучи поддержки и все остальное про бедных несчастных жертв режима?
nikmag 16 июля 2018 | 08:43
Холуи мафии-власти, полицаи составили протокол, ведь больше они ничего делать не умеют, как прогибаться и угождать мафии-власти!
skif_05 16 июля 2018 | 08:46
nikmag:
Холуи мафии-власти, полицаи составили протокол, ведь больше они ничего делать не умеют
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Согласен абсолютно. В Штатах, американские копы, молча пристрелили бы таких ублюдков.
croaker 16 июля 2018 | 08:46
Была проведена акция "менты в поле разгулялись"
sobirrr 16 июля 2018 | 08:48
Не уберегли... Не уберегли праздник для пахана нашего! Полюбовался - таки на перформанс, напомнили ему, что свободные люди не забывают про пытки, которые паралелльно с футболом происходят
skif_05 16 июля 2018 | 08:54
sobirrr:
Пора Верзилову в Париж, к своему дружку Павленскому собираться. Вместе со своей подружкой Толоконниковой, будет в желтом французском доме вечера коротать. Это вам не путинский беззубый режим. Там его научат Францию любить.
legioner_002 16 июля 2018 | 09:18
sobirrr: Очень странное проявление свободы - это не свободные, это глупые люди