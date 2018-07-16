В английском городе Фарнборо сегодня открывается один из крупнейших авиасалонов
В лётной программе заявлены 53 гражданских и военных самолёта, включая пилотажные группы. В частности, будут продемонстрированы новые машины компании «Эйрбас» и «Боинг». Российская делегация выступает в усечённом составе и ограничивается переговорной программой.
Комментарии6
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davi__koloradov 16 июля 2018 | 08:38
А путиноиды пролетают, как фанера над Парижем. ;))
serhio_25__ 16 июля 2018 | 08:43
davi__koloradov: А парашисты? Что вы там представили? Очередное прощевай и бумажный самолётик, как наивысшее достижение науки шумеров?
vilingrad 16 июля 2018 | 08:49
serhio_25__: парашисты? Что вы там представили?"
Ну, правильно! Давай, Великая Империя, меряйся с хохлами! Можно еще с Монголией. Любые сравнения с любой евродержавой- позорище для России. Дурака ватного серхио устраивает- главное- бронированный зонт вождя. Чтоб был сух чекист-президент- и нету у пригожинской прошмандовки других забот:)
serhio_25__ 16 июля 2018 | 09:21
vilingrad: Ты классно опустил Украину до уровня Монголии. А то все це еуропа, да це еуропа - Монголия, вот кто они.
vezdehod 16 июля 2018 | 08:50
Это теперь называется - будут присутствовать в "Усечённом составе" .
avp235 16 июля 2018 | 08:57
davi__koloradov:
Горит земля под ногами агрессоров.