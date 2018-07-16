Слухи о том, что Россия готова выдать Соединённым Штатам Эдварда Сноудена не соответствуют действительности
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RT. По его словам, об этом не может быть и речи, и подобные сделки абсолютно не уместны.
5 лет назад Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб. В России он получил временный вид на жительство.
Комментарии7
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andreykochnev 16 июля 2018 | 08:20
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semia 16 июля 2018 | 08:26
Конечно не соответствует действительности. Его никто назад не требует,так как известно,что самое большое наказание для Сноудена- прожить свою жизнь в России
serhio_25__ 16 июля 2018 | 08:40
semia: Что, пиндоснявенький, не заработал ещё на Грин карту?
Вообще-то Сноудена США ещё как хотят заполучить. И за что ты его наказывать собрался? За то что рассказал тебе, что за тобой, за американским народом, за половиной мира, за главами государств, следят и прослушивают американские спецслужбы?
vezdehod 16 июля 2018 | 08:47
Так и закончит свою бренную жизнь в России матушки - вдали от Родины. Печальный случай. так как ог то готов. но. кто же его выпроводит?.
yralez 16 июля 2018 | 08:21
Он может рассказать о чекистах больше, чем о ЦРУ.
croaker 16 июля 2018 | 08:28
Он нам полезнее.
pravdatut 16 июля 2018 | 08:42
Никогда! ПроФфессора тоже не выдадут.