Слухи о том, что Россия готова выдать Соединённым Штатам Эдварда Сноудена не соответствуют действительности

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RT. По его словам, об этом не может быть и речи, и подобные сделки абсолютно не уместны.

5 лет назад Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб. В России он получил временный вид на жительство.