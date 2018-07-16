В Волгограде из-за сильных ливней объявлен режим чрезвычайной ситуации
Объём осадков, выпавших в течение вчерашнего дня, превысил полуторамесячную норму. Потоки воды, с которыми не справилась ливневая канализация, смыли со склонов и откосов часть грунта, в результате чего на городских магистралях и трамвайных путях образовались нанося, рассказали в пресс-службе городской администрации.
В воскресенье вечером в интернете появились фотографии и видеоролики, запечатлевшие провалы грунта в непосредственной близости от нового стадиона в Волгограде, на котором проходил матчи Чемпионата мира.
Комментарии6
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vasyakirin 16 июля 2018 | 08:21
В Волгограде по три месяца дождей не бывает, на сколько полуторамесячная от "0" отличается?
oprswen 16 июля 2018 | 08:21
"В Волгограде построили первый в мире умный стадион - как только он понял, то нах больше никому не нужен после ЧМ, включилась система самоуничтожения" (с)
davi__koloradov 16 июля 2018 | 08:32
oprswen:
путинский стадион слился.
furk 16 июля 2018 | 08:33
Там, в Волгограде, надо срочно уволнять руководителей дорожных служб - Васильева из областного комитета дорожного хозяйства и транспорта, и Земцова из департамента городского хозяйства. Такое понятие, как ливневая канализацич в городе напрочь отсутствует, коллекторы забиты мусоров, решётки с дорог разворованы.
ramen 16 июля 2018 | 08:35
Вот буквально нехороший сон про Ульяновск приснился - будто что-то нехорошее должно случиться с битком набитыми поездами и тоннелями. И связано это почему-то с правоохранителями и какими-то газами. Вот сон такой. Но поберечься там людям стоит.
snikkersnepper 16 июля 2018 | 09:47
О, продолжаем наше переобувалово. "...Провалы грунта в непосредственной близости от нового стадиона..." Все утро писали, что провалилась земля ПОД стадионом, а тут на тебе вдруг...
Объясняю тем, кто не понял после похожего случая в Калининграде. Как раз стадион никуда не провалится по определению. Не обольщайтесь. Он на сваях стоит. Ему проваливаться некуда. А вот на территории ВОКРУГ стадиона может быть всякое - там технологии совсем другие. А зачастую и строители. Бракоделам, конечно, по ушам надавать.