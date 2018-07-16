В Волгограде из-за сильных ливней объявлен режим чрезвычайной ситуации

Объём осадков, выпавших в течение вчерашнего дня, превысил полуторамесячную норму. Потоки воды, с которыми не справилась ливневая канализация, смыли со склонов и откосов часть грунта, в результате чего на городских магистралях и трамвайных путях образовались нанося, рассказали в пресс-службе городской администрации.

В воскресенье вечером в интернете появились фотографии и видеоролики, запечатлевшие провалы грунта в непосредственной близости от нового стадиона в Волгограде, на котором проходил матчи Чемпионата мира.