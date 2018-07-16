Следствие удостоверилось, что найденные под Екатеринбургом останки, принадлежат Николаю II и членам его семьи
Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она сослалась на результаты новых комплексных молекулярно-генетических экспертиз.
Комментарии9
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vasyakirin 16 июля 2018 | 08:19
Николаев 2. № уже больше чем пальцев у Санта Клауса
semia 16 июля 2018 | 08:29
А я ушла с другим...Ему не верится ,он подошел ко мне удостовериться...калина красная... В общем надо новую жвачку Россиянам после мундиаля.Не о пенсиях же им думать
vezdehod 16 июля 2018 | 08:43
semia:
А я ушла с другим...Ему не верится ,он подошел ко мне удостовериться...калина красная... В общем надо новую жвачку Россиянам после мундиаля.Не о пенсиях же им думать
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Это точно..."Пенсионную реформу" как-то нужно продвигать в массы. а нечем.- приходится вновь предлагать погрызть "Сниккерс".
croaker 16 июля 2018 | 08:26
А у РПЦ свой взгляд на истину, её иерархам сам Господь на ухо шепчет.
svetalana 16 июля 2018 | 08:26
А долгогривые согласились? А то ведь у них особое мнение, они там заигрались со святостью: то ли присваивать, то ли нет?
vladimirgornitsky 16 июля 2018 | 08:34
Не понимаю я, зачем было тратить деньги на еще одну экспертизу. Тем, кто верит резльтатам таких экспертиз, и после предшествующей было все ясно. А тех, кому важны не экспертизы, а религиозно-политические игры, и десять экспертиз не переубедят. Они признают подлинность останков не из-за каких-то экспертиз, а если сочтут это для себя выгодным по каким-то причинам.
Можно подумать, что церковники всерьез верят в подлинность многочисленных мощей, которыми морочат голову верующим.
pravdatut 16 июля 2018 | 08:38
Сколько улиц в городах РФ названы именем этих убийц ???
platonnekafrin 16 июля 2018 | 08:40
Для большей точности и соблюдения УПК надо бы Наклонскую на опознание вызвать. С психологом, конечно, и смирительной рубашкой.
delovoy_podolsk 16 июля 2018 | 09:10
Когда же работать-то начнём?
Всё в костях и пепле копаемся. Есть группа людей, которым это интересно, но что это даёт современной индустрии, развитию науки, рождению и воспитанию детей, потомков? Дайте поработать, уберите 33 проверяющие организации, снимите налоговое бремя с малого и среднего бизнеса. Дайте человеку выбор: платить ему в ФСС и Пенсионный фонд или эти деньги ему сейчас нужны. Мой пенсионный фонд - это мои дети, в которых я сейчас вкладываю! Дайте мне полноценно вкладывать в них! Какой нахер Николай Второй, чем вы занимаетесь там, ополоумили что ли!