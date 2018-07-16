" Туристы, приехавшие в Краснодарский край, с сегодняшнего дня должны будут платить курортный сбор "

Он составит 10 рублей в сутки с человека.

Около четырех тысяч гостиниц, отелей и гостевых домов Краснодарского края теперь могут принимать курортный сбор. Он должен быть уплачен туристом при заселении из расчета 10 рублей за день, кроме самого дня заезда. От этого освобождены несовершеннолетние граждане и целый ряд льготников, а также все жители Краснодарского края.



Как показала практика на Ставрополье, где курортный сбор принимают с 1 мая, тысячи людей отказались платить деньги. По закону за это положен штраф, который, однако, выписали далеко не всем. Власти будут наблюдать за тем, как работает экспериментальная система. Со следующего года оплата может быть как повышена до 100 рублей в сутки, так и вовсе отменена. Вместе с тем эксперты прогнозируют, что курортный сбор может принести в краевую казну около 70 миллионов рублей.

Владельцы частных домов, сдающие комнаты в аренду, скорее всего не будут взимать курортный сбор.