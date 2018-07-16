Нервно-паралитическое вещество, от которого пострадали два человека в Британии, находилось во флаконе от духов
Об этом сообщил «Би-Би-Си» брат пострадавшего Чарли Роуи Мэтью. По его словам, брат, все еще находящийся в больнице, рассказал, что нашел флакон и «подобрал» его. Британские правоохранители отказались это комментировать. Ранее полиция лишь сообщала, что «Новичок» был обнаружен в «небольшом флаконе» в квартире Чарльза Роули.
Ранее сообщалось, что британские следователи заподозрили российских военных разведчиков в причастности к отравлениям в Эймсбери и Солсбери. Их личности устанавливаются.
Комментарии3
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serhio_25__ 16 июля 2018 | 08:09
Во флаконе от духов??? Т.е. они обрызгались этим. Да они тогда на месте бы умерли.
ionessi 16 июля 2018 | 08:11
Значит, теперь духи? Ну, слава Богу, хоть греча реабилитирована. :)
sg91 16 июля 2018 | 08:22
Вот именно во флаконе от духов агенты ГРУ и перевозят боевые отравляющие вещества. В европе же совершенно естесственно, когда у мужчины в вещах лежат духи. Опять же незаметно на ручку всегда можно побрызгать.. Прокололись на том, что духи были "Красная Москва" )))