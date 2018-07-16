Нервно-паралитическое вещество, от которого пострадали два человека в Британии, находилось во флаконе от духов

Об этом сообщил «Би-Би-Си» брат пострадавшего Чарли Роуи Мэтью. По его словам, брат, все еще находящийся в больнице, рассказал, что нашел флакон и «подобрал» его. Британские правоохранители отказались это комментировать. Ранее полиция лишь сообщала, что «Новичок» был обнаружен в «небольшом флаконе» в квартире Чарльза Роули.

Ранее сообщалось, что британские следователи заподозрили российских военных разведчиков в причастности к отравлениям в Эймсбери и Солсбери. Их личности устанавливаются.