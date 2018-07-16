Акция в поддержку политзаключенных и защиты прав человека пройдет сегодня в Хельсинки, где должен стартовать российско-американский саммит.

Аналогичное мероприятие прошло в столице Финляндии накануне, там звучали призывы освободить Олега Сенцова.

Общественный резонанс должен повлиять на решение по осужденному в России украинскому режиссеру, — сказала ранее «Эху» одна из участниц акции, активистка «Открытой России» Евгения Литвинова.

Олег Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в терроризме.