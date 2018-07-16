Глава российского МИД Сергей Лавров сегодня проведет переговоры с госсекретарем США Майком Помпео...

Главы внешнеполитических ведомств встретятся на полях саммита в Хельсинки.

Переговоры Лаврова и Помпео пройдут параллельно со встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Определенной повестки на переговорах глав внешнеполитических ведомств нет. Ранее в эфире телеканала RT Лавров рассказал о своих ожиданиях от саммита – по его словам, Москва хотела бы договориться с Вашингтоном о возобновлении каналов коммуникации по всем сложным вопросам.

Глава российского МИД отметил, что почти все они были заморожены, хотя служили платформой для общения по очень важным вопросам – от борьбы с терроризмом до энергетики и кибербезопасности. Возобновление нормального диалога было бы идеальным исходом встречи, уверен министр. Также Лавров добавил, что на саммите нужно пообщаться и по тем вопросам, в которых США и Россия могут эффективно сотрудничать уже сейчас.

Накануне Дональд Трамп заявил, что не ожидает серьезных прорывов от встречи с Путиным. По его словам, важен сам факт переговоров.