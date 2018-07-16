Следственный комитет сообщил о том, что смог подтвердить подлинность останков царской семьи Николая II
Для этого ведомство провело новую молекулярно-генетическую экспертизу.
Обнаруженные останки соответствуют семейной группе – мать, отец, четыре дочери и сын, говорится в сообщении СК. Именно такой состав был у семьи последнего российского императора Николая II. Удостовериться в том, что их останки были подлинными, помогли образцы ныне живущих членов дома Романовых, отметили в ведомстве. Кроме того, как указывают в СК, для экспертизы в Петропавловском соборе Петербурга специально был эксгумирован отец Николая II Александр III. Сравнение их останков также показало родственную связь.
Теперь следователи проведут еще 4 экспертизы – в том числе исследования документов из зарубежных архивов. Для этого СК привлек ряд видных ученых, которым предстоит изучить около 2 тысяч первоисточников. Часть из них ранее никем не исследовалась. После этой, а также двух повторных медицинских экспертиз ведомство сможет вынести процессуальное решение по делу об убийстве царской семьи, которое с перерывами расследуется уже 25 лет.
Убийство семьи императора Николая II произошло в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года – почти ровно 100 лет назад.
Комментарии11
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neyexo 16 июля 2018 | 08:05
Вчера вечером Россия 24 показала фильм про убийство.
Суть: англичане могли приютить царскую семью, и поначалу так и хотели сделать, но не приютили, а потому несут за все ответственность.
(логика та же, что с самолетом - могли закрыть пространство, но не закрыли)
patrikk_1 16 июля 2018 | 08:09
Следственный комитет сообщил о том, что смог подтвердить подлинность останков царской семьи Николая II..
Ритуальное каббалистическое убийство.
nampuom_nugopaxu 16 июля 2018 | 08:17
patrikk_1: От Путина кости будет кто-нибудь искать через 100 лет?
skif_05 16 июля 2018 | 08:09
neyexo:
Это говорит о том, что большевизм, либерализм и гадливая англичанка, суть одно и тоже.
Хорошо что товарищ Сталин перестрелял всю эту большевистскую троцкистско-ленинскую сволочь.
tinon 16 июля 2018 | 08:08
Господи! Да хватит уже носиться с прахом тех, кто давно на небесах!
Что-то больно много внимания этой теме и затрат государства, у которого, по уверениям премьера, денег нет. Не иначе как готовят нашего кой-кого на царство...
skif_05 16 июля 2018 | 08:13
tinon:
Нет не хватит. Русский народ должен помнить преступления большевистской сволоты, этой троцкистко-ленинской банды, которая, если бы не товарищ Сталин утилизировала бы весь русский народ.
Об этом же мечтает и сегодня, либерал-большевистская, нацистская кодла во главе с Навальным, Шендеровичем и Макаревичем.
anticolonel 16 июля 2018 | 08:12
Ну наконец-то, а то я уже волноваться начал. Это именно то, чего нам не хватало и чем следует заниматься орлам из СК. Копайте глубже, ребята, дерзайте. Потом можно подоказывать, что и в Мавзолее лежит именно Лукич, а не случайный бомж с ближайшей помойки.
skif_05 16 июля 2018 | 08:16
anticolonel:
Мавзолей надо развалить, вытащить из него безбожника Ленина, а место окропить святой водой.
Если бы не Сталин, эти упыри из троцкистско-ленинской банды весь русский народ уморили бы.
vasya_von_smetankin 16 июля 2018 | 08:14
Ну всё, "День открытых дверей" прошёл, поэтому все быренько разбрелись по камерам и опять вкушаем чьи-то кости, попутно пытаясь осмыслить пенсионно-налоговые подарки от нашей Великой Родины.
skif_05 16 июля 2018 | 08:22
vasya_von_smetankin:
Про Великую Родину...
https://www.youtube.com/watch?v=HBtn3LOxuoQ
kochetkovv9 16 июля 2018 | 08:17
Новое слово в проведении экспертиз: проводить экспертизы до тех пор, пока не найдется нужных подтверждений в результатах этих экспертиз. Хотите подскажу? Если вы хотите получить нужный результат, надо заранее положить в исследуемый материал то, что вы хотите найти. Только не оставляйте отпечатков пальцев. Это очень, очень важно. Вот ворье. Плюс еще и неопытное. Что же это они таких хреновских экспертов подсунули? Я думаю, это они демонстрируют особую форму презрения к России.