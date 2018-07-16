Следственный комитет сообщил о том, что смог подтвердить подлинность останков царской семьи Николая II..

Для этого ведомство провело новую молекулярно-генетическую экспертизу.

Обнаруженные останки соответствуют семейной группе – мать, отец, четыре дочери и сын, говорится в сообщении СК. Именно такой состав был у семьи последнего российского императора Николая II. Удостовериться в том, что их останки были подлинными, помогли образцы ныне живущих членов дома Романовых, отметили в ведомстве. Кроме того, как указывают в СК, для экспертизы в Петропавловском соборе Петербурга специально был эксгумирован отец Николая II Александр III. Сравнение их останков также показало родственную связь.

Теперь следователи проведут еще 4 экспертизы – в том числе исследования документов из зарубежных архивов. Для этого СК привлек ряд видных ученых, которым предстоит изучить около 2 тысяч первоисточников. Часть из них ранее никем не исследовалась. После этой, а также двух повторных медицинских экспертиз ведомство сможет вынести процессуальное решение по делу об убийстве царской семьи, которое с перерывами расследуется уже 25 лет.

Убийство семьи императора Николая II произошло в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года – почти ровно 100 лет назад.