В Краснодарском крае с сегодняшнего дня начнут взимать курортный сбор
В наиболее популярных у туристов районах приезжие будут платить по 10 рублей в сутки. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, это минимальная планка. От сбора освобождаются 19 льготных категорий граждан, в том числе малоимущие, инвалиды, участники Великой отечественной войны и ветераны боевых действий. Эксперимент по курортному сбору был запущен с мая в нескольких регионах. Полученные средства планируется передавать в муниципалитеты тех городов и районов, где они собраны.
Комментарии5
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ostapbey 16 июля 2018 | 07:51
Как в анекдоте про старушек.?
По рублю за каждую, так с десятерых уже на пузырь.
А то и на флакон даже.
a_111111 16 июля 2018 | 07:56
Ну осталось в Москве ввести сбор с жителей Краснодарского края. Есть такое понятие территориальной целостности страны и свободы перемещения граждан внутри страны.
Такой сбор подрыв территориальной целостности... Вместо развития инфраструктуры решили на халяву... Пусть подавятся, а я лично теперь туда не поеду...
vasyakirin 16 июля 2018 | 07:57
интересно, а во сколько обходятся фискалы нашему бюджету, вместе с машинами оргтехникой и квитанциями?
volkov_25 16 июля 2018 | 08:17
Давайте у нас в Воронеже введем такой же сбор. Иностранцы прут как чумовые каждый день. Хотят посмотреть как разбомбили его за последние годы.
tinon 16 июля 2018 | 08:21
Современная история РФ всё чаще похожа на анекдот...
Не может быть, казалось бы, но нет - то ли ещё будет. В стране, претендующей на место в пятёрке мировых лидеров! ; )))