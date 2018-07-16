В Краснодарском крае с сегодняшнего дня начнут взимать курортный сбор

В наиболее популярных у туристов районах приезжие будут платить по 10 рублей в сутки. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, это минимальная планка. От сбора освобождаются 19 льготных категорий граждан, в том числе малоимущие, инвалиды, участники Великой отечественной войны и ветераны боевых действий. Эксперимент по курортному сбору был запущен с мая в нескольких регионах. Полученные средства планируется передавать в муниципалитеты тех городов и районов, где они собраны.