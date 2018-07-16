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07:46, 16 июля 2018

Путин наградил участников финального матча чемпионата мира по футболу

Среди них был и хорватский игрок Домагой Вида, который после победы над сборной России в четвертьфинале записал видео, где произносит лозунг «Слава Украине». Хорват позже пояснил, что это была шутка. Однако, его слова были расценены как проявление неспортивного поведения, ФИФА вынесла ему предупреждение. Вида извинился перед россиянами за ролик, сказав, что совершил ошибку.

Комментарии

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nampuom_nugopaxu 16 июля 2018 | 07:58

Вот вам и доказательство, что Хутин Украине добра желает. Скоро начнёт награждать тех, кто крикнет "позор России!"

ukraina_biomusor 16 июля 2018 | 08:02

nampuom_nugopaxu: Так а я о чем !? Только добра и желает ,Крым у вас забрал дотационный ,уголь забрал Донецкий ,что бы вы более дешевый из Африки возили ! Вам молится на него надо !

tinon 16 июля 2018 | 08:16

nampuom_nugopaxu: Накануне встречи с Трампом не знает, как прогнуться.
В Хельсинки ради него собираются митинги - основить зло и спасти Сенцова. Но что ему ещё одна загубленная жизнь? Ведь и о пенсиях на 8 лет позже тоже молчит.
Хотя ясно, что доживёт до них в стране с дефицитом рабочих мест дадеко не каждый.

vladislav 16 июля 2018 | 08:02

Да видели все вчера как Путин брезгливо протягивал ручонку, в то время как другие искренне радовались празднику.

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