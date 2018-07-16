Путин наградил участников финального матча чемпионата мира по футболу

Среди них был и хорватский игрок Домагой Вида, который после победы над сборной России в четвертьфинале записал видео, где произносит лозунг «Слава Украине». Хорват позже пояснил, что это была шутка. Однако, его слова были расценены как проявление неспортивного поведения, ФИФА вынесла ему предупреждение. Вида извинился перед россиянами за ролик, сказав, что совершил ошибку.