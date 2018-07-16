Дональд Трамп не рассчитывает на прорывные итоги переговоров с Владимиром Путиным

Американский лидер также выразил уверенность, что факт встречи сам по себе — это уже хорошо, даже если им с Путиным не удастся ни о чем договориться. Он напомнил, что его переговоры с лидером Китая Си Цзиньпинем и с главой КНДР Ким Чен Ыном получились «хорошими».

Президенты России и США встретятся сегодня в Хельсинки. Это будет первая полноценная двусторонняя встреча президентов — до этого они дважды общались на саммите «большой двадцатки» в 2016 году и на саммите АТЭС в прошлом году.

Ожидается, что Трамп и Путин обсудят Сирию, Украину и предполагаемое вмешательство России в американские выборы.