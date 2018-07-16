Дональд Трамп не рассчитывает на прорывные итоги переговоров с Владимиром Путиным
Американский лидер также выразил уверенность, что факт встречи сам по себе — это уже хорошо, даже если им с Путиным не удастся ни о чем договориться. Он напомнил, что его переговоры с лидером Китая Си Цзиньпинем и с главой КНДР Ким Чен Ыном получились «хорошими».
Президенты России и США встретятся сегодня в Хельсинки. Это будет первая полноценная двусторонняя встреча президентов — до этого они дважды общались на саммите «большой двадцатки» в 2016 году и на саммите АТЭС в прошлом году.
Ожидается, что Трамп и Путин обсудят Сирию, Украину и предполагаемое вмешательство России в американские выборы.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
archibald_dandy_esquire 16 июля 2018 | 08:15
если очень широко шагнуть то у нацлидера кальсоны от Бриони могут прорваться - вот и весь прорыв, на который он может рассчитвыать