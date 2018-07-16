Илон Маск в резкой форме ответил британскому дайверу, который раскритиковал его план по спасению детей в Таиланде
Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Спасатель Верн Ансворт, участвовавший в операции, назвал идею основателя SpaceX о мини-субмарине пиар-ходом и посоветовал «засунуть эту подлодку куда поглубже». В ответ изобретатель в своем Twitter назвал оппонента педофилом, отметив, что не видел Ансворта на месте инцидента, а вызволявшие детей тайские морпехи «по-настоящему круты». Позднее миллиардер удалил свой твит.
Комментарии12
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ukraminadozemljudobrjt 16 июля 2018 | 07:41
Обидели неженку. Илон Ахиджакова.
kotvinder2 16 июля 2018 | 07:49
ukraminadozemljudobrjt: "Гениальное" мурло на содержании Пентагона и НАСА.
estamp 16 июля 2018 | 07:42
Судя по всему, Маск единственный человек на этой планете, кто не рад, что спасательная операция прошла успешно.
sg91 16 июля 2018 | 07:42
маск - мразь. Решил пропиариться ена трагедии, которой, к счастью удалось избежать.
andre_klimov 16 июля 2018 | 07:48
Спасатель, который не хочет иметь ещё одно средство спасения? Причём даже не высказываясь по поводу самого средства, а просто нацелясь на конкретную личность, как кой-то "российскийпатриот"?
Воля ваша, господа, но либо этот человек - недоумок, либо злонамерен и его целью является отнюдь не спасение.
kotvinder2 16 июля 2018 | 07:58
andre_klimov: Дайвер как раз популярно объяснил, почему мини-субмарина в данной ситуации - это фуфло! Там счёт уже на минуты шёл, детей спасать, а этот хрен Маск тут идеи впаривает - это что, не пиар?
andre_klimov 16 июля 2018 | 08:19
kotvinder2:
Вообще-то последних детей уже транквилизаторами накачивали, что бы вывезти, как мешки. И любое средство по их защите было бы очень кстати. Туристическая полиция Королевства (она играет там роль координатора МЧС) капсулы одобрила, но оставила окончательный выбор за спасателями. Те решили, что сделают по-старинке, поскольку это первое применение капсул, а они не хотели рисковать, используя что-то новое. Вот и вся история.
А идеи - не пиар. А когда идеие ещё и претворяются в жизнь - это уже совсем не пиар. А вот "поднимать волну" и обвинять в пиаре человека, который, в отличие от обвинителей, делал хоть что-то реальное - признак, мягко говоря, того самого "агрессивного инфантилизма".
Меня мало волнует дайвер, который может делать подобные заявления из-за профессиональнойревности или элементарного страха (любой выбор - принятие ответственности). В конце концов - это его право. Меня больше волнует, что Россия не только не меняется, но и даже наоборот - катится назад к массовой ненависти к успешным и предприимчивым.
Наверное, не стоит сильно удивляться, что будущее страны её покидает - туда, где они могут не опасаться, что за их труд и старания их ограбят, посадят или осудят "общественным мнением". Мировое сообщество должно вывесить огромный баннер "Спасибо, Россия" через весь Экватор - изгоняя из себя самое ценное, Россия обогащает этот мир идеями и делами выдавленных ею.
Бог с ней, с перепалкой между британцем и южноафриканцем. Это - не более, чем скандальная хроника. Но, читая отклик рунета, понимаешь: в таком состояни у страны - нет будущего. Сначала должно прийти отрезвление. И понимание собсвенной ответственности за собственную судьбу.
serhio_25__ 16 июля 2018 | 08:03
andre_klimov: Я понимаю, что ты не очень умный, но все же, можно же хоть немного подумать головой, а не методичкой из американского посольства.
Новое, не проверенное средство можно применять, только когда все остальные средства исчерпаны и они не могут помочь.
Всегда спасают проверенными средствами, что и было сделано - всех нормально спасли.
А вообще забавно, как пиндоснявенькие говорят о "российскопатриотизме" применительно к иностранцам, в данном случае к британскому спасателю. А может это британский патриотизм, не?
compare 16 июля 2018 | 07:48
и сразу,три портянки кинулись поливать Маска д...мом...напрасно тужились,уродцы...о вашем существовании он никогда не узнает,а его проекты,уже дают плоды и все еще впереди, в отличии от вас...
kotvinder2 16 июля 2018 | 07:53
compare: Да-да, пресловутый "полёт на Марс")) Под это дело пентагоновские чиновники будут пилить миллиарды баксов долгие годы, а Маск будет и дальше за хорошие дивиденды торговать мурлом, все в шоколаде!
semper_fidelis 16 июля 2018 | 07:52
Вопрос к маскофилам: каким образом предложенная Маском подводная лодка с экипажем и спасёнными внутри смогла бы пробраться в узостях пещеры, где даже аквалангисты были вынуждены отцеплять баллоны и тащить их за собой?
vpu2011 16 июля 2018 | 07:58
С каких пор пиар стал чем-то плохим?
Если какой-нибудь найк ради пиара устраивает мероприятия приглашая туда инвалидов, то это нормально. Если производитель сигарет спонсирует автогонки - это тоже нормально. Не вижу ничего зазорного в пиаре на спасении людей, если за этим не просто слова, но и какие-то действия. Испытания своей капсулы Маск показал, дальше решали спасатели.
Можно на секунду представить, что первые попытки вывести подростков с помощью дайвинга провалились и дети погибли. Что бы тогда оставалось спасателям?