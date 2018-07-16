Глава Евросовета Дональд Туск обвинил президента США во лжи

Так он отреагировал на слова Дональда Трампа о том, что ЕС является «противником» Соединенных Штатов. «Америка и ЕС — лучшие друзья. Тот, кто говорит, что мы враги, распространяет фальшивые новости», — написал Туск в Twitter.

Трамп в интервью CBS News включил ЕС в число «конкурентов» США. С европейским блоком Штаты, по мнению главы Белого дома, соперничают в торговой сфере. «В этом смысле они действительно воспользовались нами», — уверен президент. «Многие из этих стран находятся в НАТО, и они не платят по своим счетам», — пояснил он. В числе врагов США Трамп также назвал Россию и Китай.