Глава Евросовета Дональд Туск обвинил президента США во лжи
Так он отреагировал на слова Дональда Трампа о том, что ЕС является «противником» Соединенных Штатов. «Америка и ЕС — лучшие друзья. Тот, кто говорит, что мы враги, распространяет фальшивые новости», — написал Туск в Twitter.
Трамп в интервью CBS News включил ЕС в число «конкурентов» США. С европейским блоком Штаты, по мнению главы Белого дома, соперничают в торговой сфере. «В этом смысле они действительно воспользовались нами», — уверен президент. «Многие из этих стран находятся в НАТО, и они не платят по своим счетам», — пояснил он. В числе врагов США Трамп также назвал Россию и Китай.
Комментарии5
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punyoshohlai 16 июля 2018 | 07:38
Тупой торгаш
sergirusso 16 июля 2018 | 07:42
Шоу два дебила. Один дебил(Плешивец) воскрешал труп СССР. Второй дебил(Трамп) воскрешает труп Плешивца...
pensioner25 16 июля 2018 | 07:45
В лице Трампа капитализм в мире теряет последние черты человеческого облика. Теперь только деньги будут стоять во главе угла во взаимоотношениях между странами.
andre_klimov 16 июля 2018 | 07:59
pensioner25:
А во главе отношений между странами могут стоять только:
- культурно-историческая общность (например, бывшие колонии и империя, или принадлежность к "братскому" народу)
- идеология (фашизм, коммунизм, трансисламизм итд)
- деньги (взаимовыгодное сотрудничество или продажа видимости "дружбы")
Применительно к России - если Вы считаете, что деньги - зло, то на каких принципах "высокодуховная Россия" строит свои отношения с другими странами? Не могли бы Вы привести несколько примеров?
wrk 16 июля 2018 | 08:09
andre_klimov: вообще-то ваш оппонент под нематериальными отношениями имел несколько иное.
Польша ненавидит Россию, США за это Польше дает денег.