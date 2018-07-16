В Кремле рассчитывают на полноценный разговор лидеров России и США на саммите в Хельсинки
«У них и ранее были контакты… Они относятся друг к другу уважительно. И у них достаточно неплохо
получается разговаривать», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT. Говоря о позиции Дональда Трампа в международной политике, которая подразумевает приоритет интересов США, он отметил, что этот принцип актуален для любого главы государства. Песков также подчеркнул, что Россия никогда не стремилась обращать свои установившиеся отношения с одними странами против других.
Ранее пресс-секретарь Путина говорил, что беспокойство Москвы вызывают угрозы в адрес Германии со стороны президента США касательно проекта Северный поток – 2.
Центральной темой встречи, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, должны стать перспективы развития российско-американских отношений.
Комментарии8
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davi__koloradov 16 июля 2018 | 07:39
губозакаточную машинку кремлевским убийцам в подарок.
sg91 16 июля 2018 | 07:48
davi__koloradov:
Скакломозглые жЫвотные естественно думают что Трамп добивался встречи с Путиным лишь для того, чтобы сказать, во-первых, что он ему не интересен, а, во-вторых, крикнуть "слава украине" ))))
davi__koloradov 16 июля 2018 | 07:54
sg91:
запутинские насекомые думают что Трамп добивался встречи с Путиным.
ostapbey 16 июля 2018 | 07:58
davi__koloradov: лишняя хромосома привела федерастов России не только в Киев.
Даже...
andre_klimov 16 июля 2018 | 07:43
В Вашингтоне тоже расчитывают. Толжко понятие, что такое "полноценный разговор" у них явно разное.
Надеюсь, что Путин не поведёт себя, как Черчесов. К тому же его даже корреспонденты независящих от него СМИ уже гоняли как зайца по полю на всеобщее обозрение - плата за публичность.
venmud 16 июля 2018 | 07:43
Принятая конструктивная резолюция:
"Трамп: Вмешательство в наши выборы осуждаем.
Путин: А мы не вмешивались.
Трамп: Больше так не делайте."
metacognitivity 16 июля 2018 | 07:52
В кремле расчитывают, а что мы предполагаем в результате встречи этих двух.
ostapbey 16 июля 2018 | 07:56
Путину приставной табуретик??
А то прошлый раз перстенек пропал.
Случайно после осмотра его лично Путиным.
Даже..