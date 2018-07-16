В Кремле рассчитывают на полноценный разговор лидеров России и  США на саммите в Хельсинки

«У них и ранее были контакты… Они относятся друг к другу уважительно. И у них достаточно неплохо

получается разговаривать», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT. Говоря о позиции Дональда Трампа в международной политике, которая подразумевает приоритет интересов США, он отметил, что этот принцип актуален для любого главы государства. Песков также подчеркнул, что Россия никогда не стремилась обращать свои установившиеся отношения с одними странами против других.

Ранее пресс-секретарь Путина говорил, что беспокойство Москвы вызывают угрозы в адрес Германии со стороны президента США касательно проекта Северный поток – 2.

Центральной темой встречи, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, должны стать перспективы развития российско-американских отношений.