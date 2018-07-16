Новые экспертизы подтвердили подлинность останков царской семьи
Найденные под Екатеринбургом кости действительно принадлежат императору Николаю II, его супруге Александре Федоровне, их детям и окружению. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Осталось провести еще несколько экспертиз. После этого по уголовному делу будет принято процессуальное решение. В ведомстве добавили, что для проведения этих исследований были привлечены ученые, которые изучают около 2 тысяч исторических документов, в том числе те, которые были найдены за последние пару лет в зарубежных архивах и музеях.
Комментарии4
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compare 16 июля 2018 | 07:44
надо ожидать обострения у "по-клонской"....
dmitriy_radchenko 16 июля 2018 | 07:48
"Новые экспертизы подтвердили подлинность"...
Так уже с десяток лет тому назад ни у кого сомнений не было. Старые экспертизы вам чем не угодили?
marek 16 июля 2018 | 07:55
Интересно, кто эксперт? А то у нас есть такие, которые могут определить литр водки в крови убиенного младенца.
ramen 16 июля 2018 | 08:01
Да и хрен с ними.