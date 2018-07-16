Новые экспертизы подтвердили подлинность останков царской семьи

Найденные под Екатеринбургом кости действительно принадлежат императору Николаю II, его супруге Александре Федоровне, их детям и окружению. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Осталось провести еще несколько экспертиз. После этого по уголовному делу будет принято процессуальное решение. В ведомстве добавили, что для проведения этих исследований были привлечены ученые, которые изучают около 2 тысяч исторических документов, в том числе те, которые были найдены за последние пару лет в зарубежных архивах и музеях.