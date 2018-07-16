Ирландский боец Конор Макгрегор встретился с Владимиром Путиным во время финала чемпионата мира по футболу
Фотографию с российским президентом спортсмен разместил в Instagram. Он отметил, что был приглашен на матч в качестве гостя российского лидера. Боец поблагодарил Путина за приглашение и поздравил с завершением чемпионата.
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ly4_sveta 16 июля 2018 | 07:43
А зачем президенту встречаться с каким-то борцом?
Уже не знает где засветиться? Только своих убогих
пенсионеров избегает, хотя и сам пенсионер, а никакой
не борец.