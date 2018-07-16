Под стадионом «Волгоград Арена», на котором проводились матчи чемпионата мира, обвалилась земля

Об этом сообщает интернет-портал «Блокнот Волжский».

Накануне прошел проливной дождь, из-за которого смыло часть дороги. По ней «невозможно проехать на транспорте. Дорога полностью затоплена водой. Такого не ожидал никто», — говорят очевидцы. Из-за сильного ливня в городе объявлен режим ЧС.

Строительство «Волгоград Арены» для чемпионата мира обошлось примерно в 16,5 миллиардов рублей.