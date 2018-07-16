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07:17, 16 июля 2018

Под стадионом «Волгоград Арена», на котором проводились матчи чемпионата мира, обвалилась земля

Об этом сообщает интернет-портал «Блокнот Волжский».
Накануне прошел проливной дождь, из-за которого смыло часть дороги. По ней «невозможно проехать на транспорте. Дорога полностью затоплена водой. Такого не ожидал никто», — говорят очевидцы. Из-за сильного ливня в городе объявлен режим ЧС.
Строительство «Волгоград Арены» для чемпионата мира обошлось примерно в 16,5 миллиардов рублей.

Комментарии

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prutkov100 16 июля 2018 | 07:26

Закончился дутый праздник , начались суровые будни (((((
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=TvzXbsFnsUU

navsegda 16 июля 2018 | 07:34

Переделать стадион в бассейн

erpetkur 16 июля 2018 | 07:37

navsegda: опустить промежуточные стадию - сразу в храм за ещё 16.ярдов

ly4_sveta 16 июля 2018 | 07:39

Первый пошёл... Форс-мажор! Славненько и
оправдываться не надо. Скоро все снесет, смоет,
провалит, и никто и не вспомнит, что у чекистского
вождя, в начале века, была такая забава.

zabral 16 июля 2018 | 07:40

Заначка то пустая, куда деньги делись?

zolingen 16 июля 2018 | 07:41

Что-то долго простоял.

pinkas 16 июля 2018 | 07:44

Природа сама решает вопрос дальнейшего использования стадионов. Концы-в воду!

(комментарий скрыт)

klukvik 16 июля 2018 | 07:49

одноразовый))

(комментарий скрыт)

tinon 16 июля 2018 | 08:04

"Такого не ожидал никто», — говорят очевидцы."
Ну, очевидцев понять можно.
А о чём думали откатчики и растратчики бюджетных денег?
"Строительство «Волгоград Арены» для чемпионата мира обошлось примерно в 16,5 миллиардов рублей." - заметьте, не очевидцы делили это баблище!..

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