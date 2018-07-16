Под стадионом «Волгоград Арена», на котором проводились матчи чемпионата мира, обвалилась земля
Об этом сообщает интернет-портал «Блокнот Волжский».
Накануне прошел проливной дождь, из-за которого смыло часть дороги. По ней «невозможно проехать на транспорте. Дорога полностью затоплена водой. Такого не ожидал никто», — говорят очевидцы. Из-за сильного ливня в городе объявлен режим ЧС.
Строительство «Волгоград Арены» для чемпионата мира обошлось примерно в 16,5 миллиардов рублей.
Комментарии9
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prutkov100 16 июля 2018 | 07:26
Закончился дутый праздник , начались суровые будни (((((
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=TvzXbsFnsUU
navsegda 16 июля 2018 | 07:34
Переделать стадион в бассейн
erpetkur 16 июля 2018 | 07:37
navsegda: опустить промежуточные стадию - сразу в храм за ещё 16.ярдов
ly4_sveta 16 июля 2018 | 07:39
Первый пошёл... Форс-мажор! Славненько и
оправдываться не надо. Скоро все снесет, смоет,
провалит, и никто и не вспомнит, что у чекистского
вождя, в начале века, была такая забава.
zabral 16 июля 2018 | 07:40
Заначка то пустая, куда деньги делись?
zolingen 16 июля 2018 | 07:41
Что-то долго простоял.
pinkas 16 июля 2018 | 07:44
Природа сама решает вопрос дальнейшего использования стадионов. Концы-в воду!
klukvik 16 июля 2018 | 07:49
одноразовый))
tinon 16 июля 2018 | 08:04
"Такого не ожидал никто», — говорят очевидцы."
Ну, очевидцев понять можно.
А о чём думали откатчики и растратчики бюджетных денег?
"Строительство «Волгоград Арены» для чемпионата мира обошлось примерно в 16,5 миллиардов рублей." - заметьте, не очевидцы делили это баблище!..