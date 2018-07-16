Британия подозревает российских военных разведчиков в отравлении Скрипалей
Действующие или бывшие агенты спецслужбы, известной как ГРУ, которых обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в США, ответственны за события в Солсбери, пишет газета The New York Times со ссылкой на предположения британских следователей. Издание отмечает, что не исключается причастность и других российских разведслужб или негосударственных организаций.
В целом Главное управление Генштаба, как уверены опрошенные газетой правительственные чиновники, «служит тайным ударным отрядом Кремля в конфликтах по всему миру.
Комментарии8
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rouslllllllanist4e 16 июля 2018 | 07:24
не забудем и про неуловимые дивизии ГРУ на Донбассе
davi__koloradov 16 июля 2018 | 07:36
rouslllllllanist4e:
Чего врать? Двух хабалок из ГРУ поймали. Потом обменяли, то есть признали официально, что их там есть.
vedma2017 16 июля 2018 | 07:25
Зачем подозревать - когда вполне уверены ?
astet 16 июля 2018 | 07:30
vedma2017: Никаких сомнений.
У вурдалака Путина
вся вертикаль власти - кровопийцы!
a_111111 16 июля 2018 | 07:37
astet: При Путине ГРУ сильно потеряло, он бы обратился к другой структуре...
buzukin1912 16 июля 2018 | 07:29
Это еще што - сейчас мир! А вот только запахнет войной - все, ПЦ, в каждом пабе распечатают бутылки с Новичком :) Отравят кошку премьер-министра, достанется прынцу Харри, его жене-разведенке и королеве Лизе. Не дразните ГРУ, англичайники, Лестрейды хреновы!
korikov 16 июля 2018 | 07:46
А-а-а, так это ГРУ намазало 100 грамм сверх интеллектуального газа "Новичок", который травить но не сильно и исключительно по фамилии, на ручку двери. А мы-то грешным делом думали, что англичане придумывают.
Эти клоуны даже ещё точно не определили источник отравления, а уже виновных назначили.
semper_fidelis 16 июля 2018 | 07:54
Иначе говоря, двенадцать ГРУшников шутя водили за нос ВСЕ спецслужбы США, а их коллеги в Эймсбери профукали бутылёк с болевым ОВ?