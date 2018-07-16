Британия подозревает российских военных разведчиков в отравлении Скрипалей

Действующие или бывшие агенты спецслужбы, известной как ГРУ, которых обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в США, ответственны за события в Солсбери, пишет газета The New York Times со ссылкой на предположения британских следователей. Издание отмечает, что не исключается причастность и других российских разведслужб или негосударственных организаций.

В целом Главное управление Генштаба, как уверены опрошенные газетой правительственные чиновники, «служит тайным ударным отрядом Кремля в конфликтах по всему миру.