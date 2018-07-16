В Москве сегодня простятся с бизнесменом Петром Офицеровым

Он был условно осуждён вместе с политиком Алексеем Навальным по делу Кировлеса.

С Петром Офицеровым простятся в ритуальном зале института Склифософского. Церемония начнётся в полдень. Офицеров умер в пятницу, на следующие сутки после того как у него истёк условный срок наказания по делу Кировлеса. Произошёл приступ, потом скорая помощь и кома. В сознание он не пришёл, пишет Новая газета. По данным Интерфакса к смерти привёл тяжелейший эпилептический удар. У Петра Офицерова остались жена и шестеро детей. Спокойный, открытый, очень надёжный человек, так говорят о нём все, кто его знал. Отмечают его исключительную внутреннюю стойкость, мужество и готовность в любой момент прийти на помощь. Имя предпринимателя стало известно многим, когда прогремело дело Кировлеса. Офицеров дважды отказался пойти на сделку со следствием и признать вину в хищении средств. Летом 2013го он получил 4 года условно, политик Алексей Навальный на год больше. Страсбургский суд решил, что во время рассмотрения дела Навального и Офицерова были нарушены их права на справедливое разбирательство. Верховный суд отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение. При пересмотре дела наказание для обоих подсудимых оставили таким же. Вину никто из них не признал.

Петру Офицерову было 43 года.