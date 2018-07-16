В Москве сегодня простятся с бизнесменом Петром Офицеровым
Он был условно осуждён вместе с политиком Алексеем Навальным по делу Кировлеса.
С Петром Офицеровым простятся в ритуальном зале института Склифософского. Церемония начнётся в полдень. Офицеров умер в пятницу, на следующие сутки после того как у него истёк условный срок наказания по делу Кировлеса. Произошёл приступ, потом скорая помощь и кома. В сознание он не пришёл, пишет Новая газета. По данным Интерфакса к смерти привёл тяжелейший эпилептический удар. У Петра Офицерова остались жена и шестеро детей. Спокойный, открытый, очень надёжный человек, так говорят о нём все, кто его знал. Отмечают его исключительную внутреннюю стойкость, мужество и готовность в любой момент прийти на помощь. Имя предпринимателя стало известно многим, когда прогремело дело Кировлеса. Офицеров дважды отказался пойти на сделку со следствием и признать вину в хищении средств. Летом 2013го он получил 4 года условно, политик Алексей Навальный на год больше. Страсбургский суд решил, что во время рассмотрения дела Навального и Офицерова были нарушены их права на справедливое разбирательство. Верховный суд отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение. При пересмотре дела наказание для обоих подсудимых оставили таким же. Вину никто из них не признал.
Петру Офицерову было 43 года.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
arye_11 16 июля 2018 | 07:17
На Ходорковского НИ ОДИН из его сотрудников по ЮКОСу показаний не дал.
Сели, но не сломались.
На Навального НИ ОДИН из его соратников по ФБК показаний не дал.
Сели, но не сломались.
Посмотрим через сколько дней(часов, секунд???) после отставки Самого нынешние его сподвижники-прихлебатели начнут топить своего бывшего шефа.